Área do Terminal Metropolitano de Londrina será limpa após retirada de máquina café

Foi autorizada nesta terça-feira (21) a retirada da histórica máquina de café e outras estruturas remanescentes do antigo barracão localizado na área destinada à construção do novo terminal, na região central de Londrina. O equipamento será doado à SRP (Sociedade Rural do Paraná), que se comprometeu a preservar esse patrimônio em sua sede.





Na semana passada, o governo do estado divulgou o conceito arquitetônico do terminal. A estrutura, que terá 15 plataformas para ônibus e outras cinco áreas de espera, contará com espaços administrativos e de lazer, em um terreno de 12 mil metros quadrados em frente ao Terminal Urbano Central. Agora, a Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná) trabalha na elaboração dos projetos estruturais, hidráulicos e elétricos, com conclusão prevista para maio.

A máquina de café, junto com as estruturas restantes, será transferida para o Parque Governador Ney Braga, um dos principais pontos de encontro da região, amplamente reconhecido por receber produtores rurais, pesquisadores e escolas, além de ser palco de uma das maiores feiras do país – a Expolondrina. Segundo a SRP, a ideia é que o equipamento seja instalado e preservado em um espaço que permita à população conhecer e valorizar a história do setor cafeeiro, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento econômico e cultural da região.





O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, enfatizou a importância da parceria com a Sociedade Rural do Paraná, reconhecendo o trabalho desempenhado pela SRP no fortalecimento do agronegócio, da cultura e do turismo na região. “A doação da máquina de café representa um compromisso em preservar a memória histórica e aproximar as pessoas de um legado que ajudou a moldar a identidade do Estado”, destacou.

Com a retirada programada para os próximos dias, a SRP assumirá a responsabilidade pelo transporte e a instalação dos equipamentos no novo local. Em seguida, o governo do estado dará início à limpeza do terreno, o que inclui a demolição do antigo barracão e ajustes necessários para preparar a área que receberá as obras do futuro Terminal Metropolitano de Londrina.