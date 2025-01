Palmeiras jogará em Londrina em fevereiro pelo Paulistão, confirma prefeitura

O Palmeiras virá a Londrina para um jogo contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, no dia 2 de fevereiro. A notícia foi publicada pela LG Produções Artísticas na segunda-feira (20) e confirmada pela prefeitura do município nesta terça-feira (21).





Os dois clubes ainda não se manifestaram sobre a partida, mas a produtora já anunciou que a venda dos ingressos deve ser aberta em breve.

O jogo da 6ª rodada do Paulistão oficialmente ainda está marcado para ocorrer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), porém problemas judiciais que obrigam Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo a jogar com torcida única no estado podem ter motivado a decisão do Guarani de trazer o duelo para o Estádio do Café, permitindo, desta forma, que o clube lucre com os ingressos.





O último jogo do alviverde em Londrina aconteceu em maio de 2022, quando o clube enfrentou o time baiano Juazeirense pela Copa do Brasil. Na época, os torcedores do Palmeiras fizeram a festa com a vitória por 2 a 1 - com gols de Danilo e Raphael Veiga - e a classificação para as oitavas da competição.