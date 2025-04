Arquidiocese de Londrina promove Missa dos Santos Óleos nesta terça

Com previsão de receber mais de 5 mil pessoas de 16 municípios da região, a Missa dos Santos Óleos promovida pela arquidiocese de Londrina ocorrerá nesta terça-feira (15), às 19h30, no Ginásio de Esporte Moringão. A celebração será presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz, com a presença dos padres da arquidiocese, que renovarão suas promessas sacerdotais.





A missa é tradicionalmente realizada no Moringão pela possibilidade de receber grande número de fiéis. Na celebração, o arcebispo consagra o óleo do Crisma e abençoa os óleos dos sacramentos do Batismo e da Unção dos Enfermos que serão utilizados nas paróquias até a Páscoa do ano que vem. Todos os presentes também renovam as professas batismais e os padres renovam as promessas sacerdotais.

No final da missa, haverá um momento em que as luzes serão apagadas e os presentes acenderão velas, deixando o ginásio todo iluminado pela luz das velas.





Serviço

Missa dos Santos Óleos

Evento gratuito

Quando: terça-feira da Semana Santa, 15 de abril, às 19h30

Local: Ginásio de Esportes Moringão





