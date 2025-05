Artesã de Londrina critica sensacionalismo em cima de bebês reborn

A arquiteta e artesã de Londrina Evelise Pinheiro, de 37 anos, criticou o sensacionalismo que as redes sociais estão promovendo quando o assunto é bebê reborn. Segundo ela, que produz e comercializa os bonecos hiper-realistas há 15 anos, muitos casos estão sendo extremados para chamar atenção e viralizar nas redes sociais. O Portal Bonde esteve no ateliê da artesã, nesta sexta-feira (16), para conhecer mais sobre a arte, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1990.





Diversas reportagens sobre o assunto estão sendo veiculadas na imprensa, além de posts em formato de "meme" de grandes páginas virtuais. No Paraná, o governo do Estado fez um post ironizando a inexistência de atendimento para bebês reborn nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). A Prefeitura de Curitiba fez uma publicação do mesmo gênero. Tais ações, segundo Pinheiro, podem levar a uma estigmatização da arte que existe há mais de 30 anos, tudo em troca de "likes" e engajamento.

Nas redes sociais, conteúdos que mostram adultos tratando bonecos como filhos também geraram repercussão e críticas. A artesã de Londrina, no entanto, acredita que muitos desses vídeos têm apelo meramente sensacionalista.





“Quanto mais absurdo parecer, mais chance tem de viralizar. Estão colocando a arte reborn como se fosse voltada para pessoas com problemas psicológicos. Não é isso”, diz. Ela admite que há casos de humanização excessiva, mas ressalta que isso não é exclusivo dos reborns. “Pessoas com distúrbios podem humanizar pets, coleções, qualquer coisa. E se há um problema, ele deve ser tratado, não é a arte que está errada."

Além disso, ela ressalta que os próprios profissionais reborn têm "surfado na onda" para viralizar e lucrar com mais vendas". "Pessoas que trabalham com a arte fazem isso até para efeito de marketing. Eu sou mais discreta no meu trabalho, mas há pessoas que dançam com o bebê no colo, que trocam fralda, gravam a rotina. Isso não quer dizer que é algo fora do normal, é algo lúdico de brincar com boneca.





Pinheiro também chama a atenção para o uso terapêutico dos bonecos em outros países. Pacientes com Alzheimer, por exemplo, utilizam reborns como recurso emocional em tratamentos na Europa. “As pessoas precisam entender que brincar com bonecas, colecionar, emocionar-se com uma memória, nada disso é anormal. Há homens idosos que colecionam carrinhos, por exemplo. Nós precisamos respeitar cada um com o seu gosto."

