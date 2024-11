Árvore de Natal do Lago Igapó será inaugurada nesta sexta em Londrina

A já tradicional árvore de Natal do Lago Igapó será inaugurada nesta sexta-feira (15), às 19h30. Pela primeira vez, a inauguração contará com a apresentação de 200 crianças violinistas de seis escolas municipais de Londrina que integram o projeto Orquestrando Futuro, sob a coordenação da musicista Irina Ratcheva, com a apresentação de músicas natalinas clássicas.





Com 28 metros de altura, a árvore do lago conta com 2,5 mil pontos de iluminação de LED. A estrutura utilizada neste ano volta a possibilitar que as pessoas caminhem de uma ponta à outra do Lago Igapó II.

Entre as novidades do Natal 2024, estão dois painéis holográficos e balsas contendo esculturas de anjos, ursos e caixas de presentes distribuídas pelas águas do lago. Além disso, ao final da passarela, também serão dispostos pontos instagramáveis com porta-retratos de Papai Noel, Mamãe Noel e estrelas. Toda a estrutura estará disponível para visitação até 5 de janeiro de 2025.