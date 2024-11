O 'Gladiador 2' estreia nos cinemas em Londrina: incompleto e exagerado

Quinze anos após o vazamento do roteiro da sequência do primeiro “Gladiador” (2002), a continuação oficial finalmente chega aos cinemas nesta quinta-feira (14), incluindo todos os multiplex de Londrina, cortesia de Sir Ridley e do roteirista David Scarpa (que também escreveu “Napoleão”).





O dilema de escalar Paul Mescal como o anjo vingador de Roma, herdeiro de Maximus Decimus Meridius vivido há duas décadas por Russell Crowe é (quase) garantia de que legiões de fãs da geração Z e da geração Millenial irão lotar as salas, ao lado de pessoas para quem o Império Romano é o “seu” Império Romano. Uma continuação de “Gladiador” parecia uma proposta particularmente interessante, considerando que vários dos personagens principais tinham morrido no final do primeiro filme. Mas...

Isso deixa Lucilla (Connie Nielsen), que ficou com o General Marcus Acacius (Pedro Pascal) depois de mandar seu filho Lucius embora para sua própria segurança. Lucius, agora com 20 e poucos anos, vive uma vida simples na Numídia, África, com sua mulher, até que o exército romano se agita a mando dos imperadores gêmeos Caracalla e Geta e começa a brandir espadas. Depois de perder a companheira morta por uma das flechas do General Acácio, Lucius se encontra em um navio negreiro com destino a Roma, onde é prontamente comprado pelo alegre traficante de escravos Macrinus (Denzel Washington).





Talvez isso pareça um pouco familiar para quem viu o original de Scott. Um sujeito barbudo com sotaque vagamente britânico quer vingança depois que sua família foi assassinada nas mãos de Roma; ele acaba abrindo caminho para a vingança como gladiador. A sequela atinge muitos dos mesmos pontos da trama do original, com a infeliz ressalva de que – com exceção de Connie Nielsen – o resto do elenco é somente razoável. Aqui, o confiável (quando em papeis intimistas ) Paul Mescal é pálida imitação de Crowe, embora isto se deva ao roteiro pouco inspirado e não à sua atuação – Lucius tem bem pouco alcance emocional além da raiva, embora isso funcione com grande efeito na batalha inicial de gladiadores entre ele e um bando de sanguinários babuínos.