Atividades do Centro Esportivo Maria Cecília em Londrina voltam nesta quinta-feira

Há oferta de vagas para turmas de alongamento, treinamento funcional, natação exclusiva para idosos, e natação para pessoas acima de 15 anos, todas em ambiente ao ar livre. As modalidades são as mesmas que já estavam ocorrendo em 2021, após o retorno das aulas presenciais, no mês de julho.

Inscrições



As inscrições podem ser feitas apenas no próprio centro esportivo, localizado na rua Luiz Brugin, 610. O horário de atendimento é das 14h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Fundação de Esportes de Londrina pelo número (43) 3372-9191.

Medidas sanitárias







As atividades continuam sendo realizadas com todas as precauções necessárias no enfrentamento à pandemia, como espaçamento de horários entre turmas, distanciamento adequado entre os alunos, uso de máscaras protetoras, álcool em gel e outros cuidados, de acordo com o presidente interino da FEL, Gustavo Richa.





“O objetivo é ampliar, em 2022, a quantidade de modalidades esportivas, turmas e aulas, não só no Centro Maria Cecília, mas em todas as outras regiões em que trabalhamos, como, por exemplo nos atendimentos do Projeto Futuro. Esperamos um cenário de maior acesso da população neste ano”, afirmou.





O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, reforçou que mais modalidades e práticas devem ser inseridas, em breve, no complexo esportivo do Maria Cecília, após a reforma geral do ginásio de esportes ali existente. “A reinauguração do ginásio, prevista para fevereiro, permitirá levar ao público novas opções como as modalidades de quadra e outras ações, incluindo as de alongamento e funcional nos dias de chuva, quando são inviáveis em locais abertos”, informou.