UEL segue com volta às aulas presenciais na segunda-feira

O retorno escalonado das aulas presenciais na UEL (Universidade Estadual de Londrina) está mantido para a próxima segunda-feira (24). A confirmação foi dada pela COM (Coordenadoria de Comunicação Social) da Universidade na manhã desta quinta-feira (20).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A UEM (Universidade Estadual de Maringá) suspendeu, nesta quinta (20), as aulas que haviam sido retomadas nessa semana devido o “alto risco de contágio pela Covid-19”. Após essa notícia, alunos da UEL manifestaram apreensão nas redes sociais com a possibilidade das aulas também serem suspensas em Londrina. "Um monte de gente se organizando para voltar a estudar...e se não voltarmos?", diz uma das publicações.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com a COM, a UEL está fazendo reuniões diárias estudando o quadro epidemiológico de Londrina e, até a última avaliação, não houve alteração no plano para a volta às aulas. Ainda conforme a UEL, a instituição pode suspender temporariamente o retorno caso haja um agravamento nos casos de Covid-19, mas a suspensão das aulas na UEM não interfere nas decisões da UEL por conta das diferenças na situação da pandemia em cada cidade.





Leia mais na Folha de Londrina.