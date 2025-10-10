Assaltante é detido por populares após se machucar com arame farpado em Londrina

Um homem foi preso pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) ao final da tarde desta quinta-feira (9) por tentativa de roubo contra uma funcionário de uma empresa, localizada na Rua União Soviética (Zona Sul). Ao chegar no local, os policiais constataram que o assaltante estava machucado por tentar fugir pelo muro de arame farpado da empresa mas, sem sucesso, foi detido por populares da região.
De acordo com as autoridades, o indivíduo entrou no local conversando com a vítima sobre empregos e anunciou o assalto assim que percebeu a falta de pessoas no entorno, momento que requisitou a entrega do celular da funcionária. Ao tentar fugir do agressor, a vítima passou a ser enforcada pelo assaltante e começou a gritar por socorro. Populares da região responderam ao chamado e foram até o local, foi então que o assaltante tentou fugir pulando o muro com arame farpado, lesionando braços e mãos no processo.
O homem foi levado por uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) para receber atendimento médico em um pronto-socorro. Depois, foi levado para ficar à disposição da Justiça, sob custódia de uma autoridade policial competente. A vítima também foi levada para prestar depoimentos na Delegacia.