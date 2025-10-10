Assaltante é detido por populares após se machucar com arame farpado em Londrina

Um homem foi preso pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) ao final da tarde desta quinta-feira (9) por tentativa de roubo contra uma funcionário de uma empresa, localizada na Rua União Soviética (Zona Sul). Ao chegar no local, os policiais constataram que o assaltante estava machucado por tentar fugir pelo muro de arame farpado da empresa mas, sem sucesso, foi detido por populares da região.





De acordo com as autoridades, o indivíduo entrou no local conversando com a vítima sobre empregos e anunciou o assalto assim que percebeu a falta de pessoas no entorno, momento que requisitou a entrega do celular da funcionária. Ao tentar fugir do agressor, a vítima passou a ser enforcada pelo assaltante e começou a gritar por socorro. Populares da região responderam ao chamado e foram até o local, foi então que o assaltante tentou fugir pulando o muro com arame farpado, lesionando braços e mãos no processo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



