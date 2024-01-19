Pesquisar
Roubo de celular
Zona Sul
Assaltante é detido por populares após se machucar com arame farpado em Londrina
Jardim Bandeirantes
PM 'salva' de linchamento suspeito de assalto e o leva para a delegacia em Londrina
Mais segurança
Apple lança ferramenta que dificulta transações e acesso a senhas em caso de roubo de iPhone
MAIS DE 1,2 MILHÕES DE USUÁRIOS
Celular Seguro tem 12 mil alertas de roubo e perda em 1º mês de programa
19 jan 2024 às 17:58
Saiba mais
Projeto Celular Seguro ultrapassa 1 milhão de usuários cadastrados
02 jan 2024 às 17:40
'Celular Seguro'
Aplicativo do governo para bloquear celular roubado já tem 155 mil cadastros
20 dez 2023 às 16:12
Aplicativo Celular Seguro
Como usar o app do governo que promete inutilizar celular roubado com um clique
19 dez 2023 às 10:55
Saiba mais
Governo lança na 3ª iniciativa que promete bloquear celular roubado de forma mais rápida
17 dez 2023 às 16:39
Itens não foram localizados
Jovem é preso após roubar eletrônicos e alimentos da casa da mãe em Ibiporã
07 dez 2023 às 12:45
Veja o post que viralizou
Fã de Taylor tem celular roubado após show, pede fotos e ladrão envia
28 nov 2023 às 11:18
Também roubou uma moto
Adolescente é apreendido após invadir casa de vizinho e roubar celular e alimentos da geladeira no Jardim Franciscato
01 nov 2023 às 10:20
No Conjunto Mister Thomas
Suspeito de roubar celulares em loja morre em confronto com a Polícia Militar em Londrina
06 abr 2023 às 10:30
Cuidados necessários
Roubo de celular: dicas para reduzir os transtornos
12 mai 2022 às 16:41
Deu bobeira!
Suposto assaltante publica foto dele no Facebook da vítima
28 out 2013 às 14:39
