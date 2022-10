Assentamento Eli Vive em Londrina recebe pré-conferência da criança e do adolescente

Nesta quinta-feira (6), às 13h30, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) vai promover a oitava pré-conferência dos direitos das crianças e dos adolescentes de Londrina.

O encontro será na Escola Municipal do Campo, Trabalho e Saber, que funciona no mesmo espaço da Escola Estadual Maria Aparecida Rosignol Franciosi, no Assentamento Eli Vive, no Distrito de Lerroville (zona rural).

A expectativa é que cerca de 200 pessoas participem, incluindo os alunos de ambas as unidades escolares. O objetivo desta pré-conferência é debater as necessidades das crianças e adolescentes do campo, de forma a escutar as demandas trazidos por eles e implementar melhorias nas políticas públicas.

A pretensão é obter mais informações sobre quais foram os desafios enfrentados durante a pandemia da Covid-19 e quais persistiram até agora, para ajudá-los a superá-los.

Para participar não é necessário se inscrever antecipadamente e os jovens participantes poderão expor suas ideias através de várias metodologias diferentes, como por meio de cartazes, de histórias, desenhos, rodas de conversa, bate-papos e transmissão de vídeos educativos.

Segundo a presidente do CMDCA, Magali Batista de Almeida, todas essas estratégias visam escutam quem realmente convive e enfrenta os desafios no dia a dia da comunidade, por isso o uso de metodologias diferenciadas é tão necessário.

Nos últimos encontros, que ocorreram na Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina), região leste, e no Distrito de Guaravera, zona rural, o CMDCA conseguiu reunir cerca de 100 pessoas.

“As contribuições das crianças e adolescentes têm sido muito boas e pertinentes e percebemos que eles têm muito a contribuir no processo de construção das políticas públicas”, disse a secretária executiva do CMDCA, Ruth Piveta.



Outras pré-conferências

Além dessa pré-conferência, outras ainda serão promovidas no centro, na sede da Guarda Mirim (dia 11/10); no Colégio Estadual Indígena Benedito Rokag (14/10); na Guarda Mirim para os moradores de Lerroville (19/10); no Cepas Aquiles (20/10); Unicesumar (24/10) e no salão Paroquial da Rua Victório Libardi (a definir) para os moradores de Paiquere, Irerê, Guairacá e do Patrimônio Selva. A ideia é que os encontros preparatórios englobem todas as regiões da cidade.









