Associação do Vista Bela faz campanha para arrecadar materiais escolares

Todo início de ano, os alunos recebem a lista de material escolar. É um gasto que pode pesar no orçamento das famílias, principalmente para aquelas com mais de uma criança ou adolescente em idade escolar.





Para ajudar essas famílias, a Associação de Moradores do Vista Bela, residencial localizado na zona de Londrina, promove uma campanha de arrecadação de materiais escolares para estudantes da rede estadual.

Publicidade

Publicidade





É a quarta edição da campanha, que começou no dia 10 de janeiro e segue até 4 de fevereiro, já que as aulas começam no dia 6.





“Em 10 dias de ação, nós ainda não conseguimos arrecadar nada”, lamenta Vera Cristina Vieira, presidente da associação. De acordo com ela, a expectativa é de auxiliar mais de 200 famílias em situação de vulnerabilidade social, doando cerca de 400 kits escolares.

Publicidade





Vieira destaca que a prioridade na distribuição é para famílias mais carentes e com mais filhos em idade escolar.





“Algumas famílias têm mais de quatro filhos, como que elas vão comprar material para todas as crianças? O que acontece muito é dividir o mesmo material, então um usa de manhã e outro de tarde”, observa. Na última edição, em 2022, a associação conseguiu fornecer material escolar para 40 famílias.

Publicidade





O material escolar vai ser destinado para as crianças que frequentam a rede estadual. Apesar de o ensino ser obrigatório, o Governo do Estado não fornece os materiais básicos.





Para os alunos que estudam na rede municipal, a Prefeitura de Londrina anunciou a entrega, pela primeira vez, de materiais escolares.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.