Associação promove em Londrina exposição com objetos de imigrantes italianos

Abre no dia 1º de setembro a mostra “150 Anos da Imigração Italiana”. A exposição, que será montada no Sesc Cadeião Cultural de Londrina, no espaço do Museu do Café, é uma proposta da Associação Cultural Italiana de Londrina – I Bravissimi – em parceria com o Sesc e a UEL (Universidade Estadual de Londrina). A abertura está programada para às 16h e é aberta ao público.





“Esta é a primeira Mostra de Memórias da comunidade italiana do Norte do Paraná. Um sonho acalentado desde o início pela associação I Bravissimi, que realizamos agora. É um registro que faltava na história e não poderia deixar de ser feito durante as comemorações dos 90 anos de Londrina”, comenta a diretora da entidade, Hylea Ferraz.

A exposição, que homenageia imigrantes e descendentes, fica no local até o dia 15 de setembro, abrangendo o período da Semana das Etnias. No dia 16, parte deste acervo ficará exposto no Espaço Cultural da Associação Médica, entidade parceira da I Bravissimi.







A mostra “150 Anos da Imigração Italiana” vai percorrer outras cidades da região, além de Londrina. O município de Cambé será o primeiro a receber a exposição em outubro durante o aniversário daquela cidade.





Em seguida, será a vez de Ibiporã receber a exposição, agendada para novembro, também mês do aniversário do município.





