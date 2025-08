Atendimentos no hospital Mater Dei de Londrina começam na segunda-feira (11)

Após uma longa negociação e meses de espera, os atendimentos no Mater Dei (Rua Senador Souza Naves, nº 1681esquina com Av, Bandeirantes) vão começar na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, a partir das 7h da manhã. O hospital vai receber toda a estrutura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol pelo menos até o primeiro semestre de 2026, mas com a expectativa de ser prorrogado por mais tempo.





Para a mudança, a UPA do Sol ficará fechada entres sexta-feira (8) e domingo (10) e a população deve procurar atendimento no período no PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor (Rua Aroeira, 284), na UPA do Sabará (Avenida Arthur Thomas, 2.390) e na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim do Sol ( R. Via Láctea, 877), a cerca de 800 metros de distância.

Ampliação dos atendimentos





Secretária de Saúde, Vivian Feijó afirma que o número médio de consultas da UPA, que era de 30 por hora, passará para 48 no Mater Dei, o que representa um aumento de 60%. “A gente traz um ganho assistencial gigantesco para a população de Londrina”, aponta. Os leitos de observação também serão ampliados, de 16 para 26, e as poltronas de 15 para 30. Além disso, os postos de classificação de risco vão passar para sete.





A quantidade de médicos também será ampliada na unidade, saindo de sete para 13, sendo 12 clínicos gerais e um ortopedista. A secretária também adianta que existe a possibilidade de trazer para a unidade a Rede Carinho, voltada para o atendimento de crianças.

Rede





Enquanto o serviço estiver interrompido para a mudança, a secretária afirma que algumas unidades vão ter as equipes médicas reforçadas, como é o caso do PA do Jardim Leonor, da UPA do Sabará. A população também vai poder procurar atendimento na UBS do Jardim do Sol na sexta-feira das 7h às 1h e, no sábado, das 7h às 19h. Segundo ela, os hospitais da cidade também devem estar de prontidão em caso de necessidade.





Na segunda-feira, a partir das 7h, o atendimento começa no Mater Dei. O local, que estava fechado há alguns anos, foi readequado para receber os serviços de urgência e emergência, incluindo a construção de consultórios médicos, uma nova pintura e acessibilidade. Nesse momento, todos os serviços vão ser instalados no térreo e no primeiro andar, mas Feijó garante que o objetivo é revitalizar os andares superiores também.

