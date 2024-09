Athletic vence e segue na disputa pelo acesso no grupo do Londrina EC

O Athletic voltou a vencer no quadrangular final da Série C e embolou o grupo do Londrina na disputa pelo acesso para a Série B. Jogando na noite de segunda-feira (23), em São João del Rei, o time mineiro fez 3 a 0 na Ferroviária e retomou a liderança da chave.







O Athletic deu o troco na equipe paulista, que havia vencido os mineiros por 3 a 2 na rodada passada, em Araraquara. Com a vitória, o Athletic chegou aos sete pontos e ultrapassou a Ferroviária na classificação. As duas equipes têm a mesma pontuação, mas o mineiro tem um saldo de gols maior (3 a -1).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Londrina aparece na terceira colocação, com quatro pontos , enquanto o Ypiranga soma três. Faltando duas rodadas para o término desta fase decisiva, os quatro times seguem na briga para subir de divisão na próxima temporada.





A penúltima rodada será no fim de semana. No sábado (28), às 20h, o Ypiranga recebe o Athletic, em Erechim (RS). No domingo (29), o LEC encara a Ferroviária, às 18h30, no estádio do Café. A última rodada será no dia 5, com Athletic e Londrina e Ferroviária e Ypiranga.

Publicidade





Se vencer a Ferroviária no domingo, o Tubarão ultrapassa o rival, entra na zona de classificação e dependerá apenas dele na partida final para garantir o acesso. O Alviceleste chegaria aos mesmos sete pontos da Ferrinha, mas teria um saldo de gols melhor.





O LEC ainda não ganhou da Ferroviária neste Brasileiro. Foram dois jogos em Araraquara, com uma derrota e um empate.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: