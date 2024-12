Aumento salarial para vice-prefeito e secretários de Londrina terá impacto de R$ 3 milhões

A Prefeitura de Londrina enviou, na tarde desta quinta-feira (19), o estudo de impacto orçamentário-financeiro do projeto de lei que deverá aumentar para R$ 21,9 mil o salário dos secretários municipais e do vice-prefeito. Essa é uma demanda do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), que justifica que o reajuste é necessário para atrair uma equipe qualificada para o primeiro escalão.





O documento, elaborado pela Diretoria de Orçamento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, indica que o impacto anual será de R$ 3.292.177,97. considerando todos os encargos. O valor vai elevar em 0,11% o gasto do Executivo com pessoal, que deverá ficar em 46%, abaixo do limite de alerta indicado pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que é de 48,6%.

“Considerando o limite estabelecido acima, ressalto que a adequação será realizada sem comprometer os parâmetros previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como não serão afetadas as metas de resultado fiscal para 2025”, garante a Diretoria de Orçamento, que entende ser possível incorporar o custo da medida defendida por Amaral sem alterações na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025.