Tiago Amaral quer salário de R$ 21,9 mil para vice e secretários de Londrina

Tiago Amaral (PSD) só toma posse no dia 1º de janeiro, mas já está em campo junto aos atuais vereadores para que tenha suas primeiras medidas à frente do Executivo atendidas desde agora. O prefeito eleito articulou com os parlamentares um projeto de lei para aumentar os salários do vice-prefeito eleito e dos futuros secretários para R$ 21,9 mil. Atualmente, o vice recebe R$ 9,1 mil e o primeiro escalão da administração R$ 14,4 mil, ou seja, o acréscimo será de 140% e 52%, respectivamente.





Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19), Amaral justificou que os atuais vencimentos não são atrativos para formar uma equipe qualificada “Todo mundo sabe que bons profissionais custam. Bons profissionais que entregam resultados, resolvam problemas. Então, não adianta imaginar que vamos levar Londrina para um novo tempo, que vamos modernizar a cidade e resolver as questões de forma célere da melhor forma possível se não tivermos um secretariado de nível alto de exigência, que é um nível que um salário bem aplicado pode entregar.”

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele ainda comparou as remunerações pagas pelo poder público londrinense para os cargos se comparado com outras cidades. Em Maringá, por exemplo, o vice e os secretários ganham R$ 17,9 mil por mês e em Ponta Grossa R$ 22 mil. “O salário que Londrina paga hoje é absolutamente baixo e desproporcional em relação às demais cidades do Paraná, cidades de menor porte”, argumentou.





Londrina tem hoje 22 secretarias e unidades com o mesmo status. O impacto da atualização aos cofres da prefeitura, caso a proposta seja aprovada, será de R$ 177 mil mensais. “A nossa ‘espinha dorsal’ está bem encaminhada, mas dependo muito da aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores para eu poder, definitivamente, entregar os nomes daqueles que vão compor a nossa ‘tropa de elite’ de secretariado para fazer a transformação que precisamos que aconteça na cidade”, afirmou.





Seis vereadores que hoje estão no Legislativo são filiados a partidos que fizeram parte da coligação de Tiago Amaral nas eleições. Outros três do Republicanos anunciaram após o resultado do primeiro turno apoio ao então candidato. No total, a Câmara conta com 19 parlamentares.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.