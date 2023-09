Avenida Eurico Gaspar, na zona sul de Londrina, é liberada para tráfego de veículos

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação concluiu a implantação do sistema de drenagem na avenida Eurico Gaspar Dutra, na entrada do Conjunto Cafezal, zona sul de Londrina. Com isso, o trecho da via que estava interditado desde julho foi totalmente liberado para o tráfego de veículos. Os serviços fazem parte da obra de duplicação da marginal da PR-445, iniciada em agosto do ano passado.





Além de instalação da tubulação das galerias pluviais, o trecho da Eurico Gaspar Dutra recebeu a recomposição asfáltica e uma sinalização viária provisória. Isso porque a área, próxima à rotatória da PR-445 com a Avenida Dez de Dezembro, faz parte da duplicação da marginal, que segue em andamento.

Publicidade

Publicidade





A duplicação da marginal da rodovia será executada no intervalo entre o Terminal do Acapulco, na Avenida Chepli Tanus Daher, até o pontilhão que fica no cruzamento das avenidas Eurico Gaspar Dutra e Dez de Dezembro. Até o momento, as equipes já finalizaram a implantação do muro de aterro, e estão prestes a concluir os serviços de galeria pluvial.





Houve ainda o remanejamento das tubulações de água e esgoto, possibilitando que a obra avance com os trabalhos de pavimentação. Dessa forma, a próxima etapa abrange terraplanagem, implantação de meio-fio e demais preparativos para a colocação da massa asfáltica.





Ao todo, cerca de 45% dos serviços previstos para a duplicação já estão concluídos. A Prefeitura está investindo R$ 5.220.865,87 para execução dessa obra, sob responsabilidade do Consórcio Acapulco, vencedor do processo licitatório. (Com informações do N.Com)