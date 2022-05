Avenida Leste-Oeste recebe semáforos destinados a ciclistas

Quem passa pela avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina, tem reparado que um semáforo “diferente” dos demais foi instalado nos cruzamentos com a rua Amapá e com Belém. Os equipamentos são para os ciclistas e assim como os sinaleiros comuns, indicam as cores verde, amarelo e vermelho, ou seja, mostra para aquele que utiliza a bicicleta na ciclovia o momento certo de atravessar.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), estes são os primeiros semáforos para ciclistas ativados na cidade. “Vai gerar mais segurança para os ciclistas, que vão saber o momento adequado de passar, da mesma forma que ocorre com os condutores de veículos”, afirmou Laércio Voloch, gerente operacional de Trânsito da companhia.



Continua depois da publicidade





Os pontos na Leste-Oeste foram definidos pelo grande fluxo de veículos, pedestres e ciclistas. “Esses cruzamentos que foram semaforizados são, de certa forma, complexos. São locais com alças de retorno, possibilidades de conversão e o ciclista fica com mais dificuldade do que uma via simples”, exemplificou.

A gerente contábil Fernanda de Andrade costuma usar a bicicleta para a prática de esportes e pequenos deslocamentos, principalmente aos fins de semana. “Como estou em férias, consigo utilizar mais e uno a saúde à economia. Achei interessante essa proposta, que seria importante também em outros lugares com ciclovia. Também seria essencial termos mais vias para os ciclistas, em especial que se conectem”, opinou.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.