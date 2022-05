Trincheira da Leste Oeste interdita trânsito bairro-centro por dois meses em Londrina

A primeira alternativa é converter à direita, na rua Caetano Otranto, e seguir as placas de orientação até o retorno à avenida Leste-Oeste, nas adjacências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim do Sol.

Em função da medida, o acesso em direção à área central da cidade terá de ser feito – pelos próximos 60 dias, pelo menos – por vias próximas nos bairros Shangri-lá e Vila Nova, com duas opções de desvio.

A partir desta quarta-feira (25), às 9h, o trecho da avenida Rio Branco localizado entre a rua Araguaia e a Leste-Oeste, na região centro-oeste de Londrina, será interditado para o trânsito de veículos. O fechamento, que ocorrerá no sentido bairro-centro, é necessário para a sequência das obras de drenagem da trincheira em construção nas imediações.





As vias que servirão como rotas secundárias estarão sinalizadas pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e, para melhorar a segurança de pedestres e motoristas, duas intervenções serão feitas.

Uma delas é a alteração do fluxo na rua Xapecó, que atualmente funciona em mão dupla e passará a operar em sentido único, da avenida Leste-Oeste para a rua Araguaia.





A segunda providência é a instalação de semáforo entre as ruas Xapecó e Araguaia, com o objetivo de evitar acidentes no cruzamento.