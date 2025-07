Avenida Otávio Genta, em Londrina, terá novo bloqueio a partir de segunda

A Prefeitura de Londrina informou que a próxima intervenção é a última prevista, com a obra sendo concluída e entregue logo após a finalização da nova etapa, no final de agosto. Porém, Gomes a considera como a penúltima fase, afirmando que ainda são necessários os “toques finais”. “Vou fazer a ligação de meio-fio com meio-fio, removo essa camada de pavimento que existe hoje e faço calçada, grama. São essas duas etapas que faltam, essa da interdição e pavimentação e a que seria mais um acabamento”, pontuou.

A última medição oficial da pasta, divulgada no fim do mês passado, constatou 75,82% de execução da obra. Lincoln Gomes, engenheiro da empresa responsável pela duplicação, adiantou à FOLHA nesta sexta (25) que um cálculo atualizado será divulgado na próxima semana, atestando 85% de conclusão.

Uma nova intervenção está prevista para a Avenida Octávio Genta, zona sul de Londrina, a partir das 10h da próxima segunda-feira (28), o que levará a mais bloqueios no trânsito na área. A interdição está prevista para durar cerca de 30 dias, com a sinalização para os desvios feita pela terceirizada que executa a obra de duplicação.

Rotatória





A FOLHA esteve no local da duplicação nesta sexta à tarde, contabilizando cerca de 15 homens trabalhando. Três destes remanejavam o fluxo do trânsito vindo da Waldemar Spranger para a marginal da rodovia, sentido Londrina-Cambé, em frente ao posto de combustível que fica nesta esquina.





“Estamos trabalhando na sinalização, pensando na interdição que vai acontecer na segunda. Estamos fazendo a pavimentação dos trechos que foram alargados, principalmente embaixo do viaduto, e o pessoal está trabalhando na nova rampa do posto, que vai ser executada também e faz parte da obra para o encaixe do oitão”, informou Gomes.





O posto de combustível perderá uma de suas duas entradas com a duplicação, que antes levava ao estacionamento e passará a comportar parte da nova rotatória.





Oito meses de atraso





A Secretaria de Obras é a responsável pelo prolongamento da Octávio Genta, um trecho de 2 km até a Waldemar Spranger, que termina no viaduto da PR-445. A nova pista dupla irá ligar a região do Terra Bonita e Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, permitindo acesso da Waldemar Spranger até a rotatória da Avenida Mábio Gonçalves Palhano. O objetivo é desafogar o alto fluxo de veículos na região, contemplando melhorias no sistema viário.





Os trabalhos foram iniciados em fevereiro de 2024, com prazo de conclusão em 300 dias corridos e entrega prevista para novembro do mesmo ano. Os bloqueios recorrentes necessários para o avanço da construção prejudicam comerciantes que atuam na área, que garantem que não são informados das alterações no trânsito antes de ocorrerem.





O investimento inicial era de R$ 12,1 milhões, garantido por meio de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público) e contrapartida da Prefeitura. O órgão municipal concedeu aditivos de prazo e financeiro à empresa vencedora da licitação, Executar Comercial e Serviços Eireli, adiando a entrega, primeiramente, para março e depois para 22 de julho de 2025, além do aumento do custo para R$12,9 milhões.





A Prefeitura informou que o investimento total na obra, atualmente, é de R$ 12,2 milhões. A justificativa para a redução “é que, eventualmente, há supressão de valores por conta de serviços previstos inicialmente e que acabaram não sendo executados”.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: