Bairros da zona sul de Londrina estão sem água após queda de energia

Bairros da zona sul de Londrina estão sem água devido a uma queda de energia no Centro de Reservação Ouro Branco, durante a madrugada desta sexta-feira (1). Segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), os moradores da região devem adiar atividades que demandem uso de água, priorizando almentação e higiene pessoal. A previsão é de que o abastecimento seja retomado à tarde, após a recuperação dos níveis de água no reservatório.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os bairros atingidos são os jardins Tarobá 1 e 2, Ponte Seca, Lagoa Dourada, Monte Belo, Neman Sahyun, Vale Azul, Franciscato 1 e 2, Novo Franciscato, Perobal, Novo Perobal, Jatobá, Santa Joana, Cristal, Nova Esperança e Piazentin, os conjuntos habitacionais João Batista, São Lourenço, União da Vitória 1, 2 ,3, 4 e 5, Jamile Dequech e Cristal 1 e 2, os parques Ouro Branco, das Indústrias e Industrial Atlanta, os residenciais José Bastos de Almeida, Campos Elísios e Nova Vida e chácaras Bela Vista.

Continua depois da publicidade





Ainda de acordo com a Sanepar, os clientes mais afetados serão aqueles que não têm caixa d'água instalada no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, o que garante o abastecimento por, no mínimo, 24 horas.





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-0115, que funciona 24 horas por dia. Ao ligar, o cliente deve ter em mãos a conta de água ou o número de matrícula. Para mais informações, também é possível acessar o aplicativo Sanepar Mobile ou o site da Sanepar.