Bairros das regiões Leste, Sul, Norte e Oeste de Londrina podem ficar sem água neste domingo

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, devido a obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé, será necessário interromper o abastecimento em bairros das regiões Leste, Sul, Norte e Oeste de Londrina no próximo domingo (26).





Os serviços vão ser feitos das 8h as 18h e a distribuição de água deve voltar ao normal à noite, de maneira gradativa.





A Sanepar orienta priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam maior volume de água devem ser adiadas.





Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

BAIRROS AFETADOS

Serão afetados bairros atendidos pelo Reservatório Elevado Santos Dumont. São eles: os jardins Graziela, Novo Antares 1 e 2, Do Leste, Belo Horizonte, Tenerife, Monte Sinai, Nações Unidas, Monterrey, Pérola, Guararapes, Catori, Verona, Veneza, Havana, Pref° Milton Menezes, Aragarça, Bela Itália, Tarumã, Aruba, San Conrado, Aeroporto, Albatroz, Santos Dumont, Califórnia, Eldorado, Ok, Kobayashi, San Fernando, Morar Melhor, San Izidro, Monte Carlo, Vale Verde, Pequena Londres, Europa, Mazei 1e 2, Arpoador, Caiçaras, Igapó, Adriana 1 e 2, Oscavo Santos, Nova Londres, Nikko, Piza, San Patrício e Loteamento Olaria, residenciais Abussafe 1 e 2, Bernardo Trindade e Santos Dumont, conjuntos habitacionais Giovani Lunardelli, Armindo Guazzi, Guilherme Braga de Abreu, Amazonas 1, Ernani Moura Lima 1 e 2, José Bonifácio e Silva, Juremenha e Nova Conquista, Vale do Cedro, parque residenciais L. Joaquim Piza, Tauá, Vale do Cambézinho, São Jorge e Saveiros, além das vilas Operária, Áurea, Fujita e Zilena.





Bairros atendidos pelos reservatórios semi-enterrados Santos Dumont. São eles: jardins Oriente, Lolata, Boa Vista 2, Caravelle 1 e 2 , Boa Vista 4, Nossa Senhora de Lourdes, Gayon, Alah, Roveri, Mirian, Brasília, Santana, Novo Oriente, Imperial, Aeroporto, Pioneiros Ilha Bela, Vera Cruz, Graziela, Novo Antares, Tomy, Tatiane, Fujiwara, Santa Alice, Da Luz, São Vicente, Cambará, Don Pedro 1 e 2, Santos Dumont e São Vicente Palotti, conjuntos habitacionais São Pedro, Alexandre Urbanas, Vitória Régia e Casa Do Trabalhador, conjuntos residenciais Lindoia, Residencial Pioneiros, Antares, Aeroporto, Do Café e Aeroporto e Santa Clara, Parque Novo Aeroport, condomínios Ilha do Mel, Aquaville e Portal dos Pioneiros, Chácaras Gralha Azul, Vila Siam e Loteamento Chamonix.

Bairros atendidos pelo Reservatório Elevado Maria Lucia. São eles: jardins Rosicler, Maria Lucia, Santa Rita do 1 ao 7, Leste Oeste, São Francisco de Assis, parques industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2 e o Conjunto Habitacional Morumbi.





Bairros Atendidos pelo Reservatório Apoiado Maria Lucia: jardins Imagawa, Hirata, Maria Luiza, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, Savana, São Tomás, Das Américas, Império do Sol, Holanda 2, Coliseu, Dos Andes, Costa do Sol, Holanda e Leonor, conjuntos habitacionais Marajoara, Do Império, Santiago 2 e 2ª, Portal dos Ramos, Garça Real, Vila Flora, Moradias Cabo Frio e residenciais Anselmo Vedoato, Severo de Rudin Canziani, Itamaraty e Ana Terra.





ATENDIMENTO





O serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.