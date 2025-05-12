Bairros de Londrina, Cambé e Tamarana ficarão sem água nesta quarta

Manutenção, obras e limpeza de reservatórios afetam o abastecimento de água em Londrina, Cambé e Tamarana, ambas na Região Metropolitana, nesta semana, de acordo com a Sanepar. Confira as informações.





LONDRINA





Manutenção e limpeza periódicas em dois reservatórios do sistema de abastecimento de da região Norte de Londrina estão previstos para esta quarta-feira, das 8h às 18h. A distribuição de água será interrompida durante a execução dos serviços e o enchimento dos reservatórios. A previsão é a de que o abastecimento se normalize, de forma gradativa, na madrugada da quinta-feira (15).





Os bairros afetados são os conjuntos habitacionais Vivi Xavier, Manoel Gonçalves 1 e 2, Parigot de Souza 1, 2 e 3, Sebastião de Melo Cesar, José Giordano e Chefe Newton Guimarães, dos jardins Moriá, São Jorge, Novo Horizonte 1 e 2, Maria Celina, Everest, Ilha do Mel, Paracatu, Parati, Continental, dos Pássaros, dos Estados, Alto da Boa Vista 1, São Paulo1 e 2, Arapongas, Athenas Leblon 2, Santa Cruz, das Palmeiras, Planalto, Belle Ville, Gavea, Paris, Shekinah, Bavaria, Prof Marieta e Viena, além dos parques residenciais Porto Seguro 1 e 2, Leblon Nasri, Industrial Germano e Presidente Vargas, e os residenciais Tocantins, do Café, Cancun, Prof Madalena e Portal do Sol.

Também em Londrina, obras na rede de distribuição afetam abastecimento em bairros das regiões Sul e Norte. Os serviços serão realizados das 8h às 18h, com normalização no fornecimento de água durante a noite, de maneira gradativa.

Na terça-feira (13), o serviço será realizado na região sul e afetará imóveis da Estância Bom Tempo, do Recanto do Salto e do Patrimônio Espírito Santo.

Na quarta (14), o serviço será realizado na Av. Saul Elkind, afetando o abastecimento no Parque Agro Industrial Maria Estela Eldorado 2, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas Portugal e Chácaras Fonteque.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança.

CAMBÉ





Em Cambé, nesta quinta-feira (1), estão previstos serviços de manutenção e limpeza periódicas no reservatório do sistema de abastecimento de Cambé que atende o Parque Industrial, Jardim Santa Adelaide, Vila Atalaia e o Distrito Industrial. A distribuição de água será interrompida durante a execução dos serviços, das 8h às 18h, e o enchimento do reservatório. A previsão é a de que o abastecimento se normalize, de forma gradativa, durante a tarde até as 22h.





TAMARANA





A Sanepar informa que serão executados serviços de manutenção e limpeza periódicas nos reservatórios do sistema de abastecimento de Tamarana nesta terça-feira (13). Os serviços serão realizados em dois dias, sempre das 8h às 18h. A distribuição de água será interrompida durante a execução dos serviços e o enchimento dos reservatórios. A previsão é a de que o abastecimento se normalize, de forma gradativa, à noite.





Em todas essas situação, a Sanepar pede que a população evite desperdícios e priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal.





Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





ATENDIMENTO





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115

(Com informações da Sanepar)



