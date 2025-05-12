PM morta em acidente é homenageada por colegas de trabalho em Londrina

A policial militar Jessyca Layla Calmon dos Santos, de 26 anos, morreu em um acidente na PR-090, em Santa Cecília do Pavão (Norte), na madrugada deste domingo (11). Ela, que estava lotada no 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cornélio Procópio, era de Londrina e ingressou nas forças de segurança há menos de três anos.





A motocicleta que Santos pilotava foi atingida de frente por um carro, conduzido por um homem de 20 anos, que estaria embriagado. O velório da jovem aconteceu no Cemitério Parque das Oliveiras (zona leste) sob forte comoção. Além de familiares e amigos, dezenas de colegas de Santos, do 18° BPM e de outros batalhões, compareceram ao local para prestar uma homenagem.





Por volta das 12h, o caixão da jovem, coberto com uma bandeira do Brasil, saiu da capela do Parque das Oliveiras carregado por familiares e colegas de profissão. Na sequência, os policiais fizeram uma salva de tiros em homenagem à jovem. Em cortejo, o corpo da policial foi levado para um crematório de Londrina, próximo a região da Warta, na zona norte.





PM LAMENTA





Em nota, a Polícia Militar do Paraná lamentou o falecimento da soldado, que atuava na 3ª Companhia do 18° BPM em ações de policiamento ostensivo na cidade de Nova Santa Bárbara. De acordo com informações iniciais, a soldado tinha acabado de sair de uma escala, em um evento de emancipação da cidade, e retornava para casa, em Londrina.

De acordo com a polícia, próximo ao quilômetro 319 da PR-090, um carro conduzido pelo homem de 20 anos invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta da jovem. Com o impacto, ela foi jogada por cerca de 20 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu ainda no local do crime.





Segundo colegas de batalhão, a morte do policial abala todo o efetivo. A PM teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista deixando uma amiga na cidade por volta das 2h20 da madrugada. A colisão aconteceu pouco tempo depois, próximo das 3h30.

PRESO EM FLAGRANTE





O condutor do veículo teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Em nota, a Polícia Civil disse que segue investigando o caso. Ele foi preso em flagrante por homicídio na condução de veículo mediante embriaguez. Segundo a polícia, o crime é inafiançável e o autor foi encaminhado à delegacia de São Jerônimo da Serra. A prisão foi convertida para preventiva ainda na noite deste domingo.





A reportagem teve acesso ao depoimento do autor do crime, que disse ser montador e morar com os pais. Ele confirmou ser o proprietário do veículo. Ao ser questionado sobre alegações contraditórias, inclusive em que teria afirmado não estar na condução do carro, ele preferiu ficar em silêncio.

DEDICAÇÃO E EMPENHO





Jessyca Layla Calmon dos Santos completou 26 anos há menos de duas semanas. Ela ingressou na Polícia Militar no dia 1º de agosto de 2022. “A dedicação e o empenho da Soldado Jéssyca no cumprimento do dever foram exemplares, se destacando pelo compromisso com a segurança pública e o bem-estar da comunidade que serviu”, destacou a PM, por meio de nota.





O 2° CRPM (Comando Regional da Polícia Militar) também manifestou pesar pelo falecimento da jovem e se solidarizou com “a família, amigos e colegas de farda neste momento de dor irreparável”.





“A Polícia Militar do Paraná está acompanhando atentamente as circunstâncias que envolvem esse acidente. Ressaltamos que a Soldado Jessyca era uma profissional dedicada, admirada por seus colegas e superiores, e sua perda representa um golpe profundo para toda a corporação. Reiteramos nosso compromisso de prestar o suporte necessário à família enlutada, ao mesmo tempo em que reafirmamos nosso respeito e cuidado com cada policial militar que diariamente se dedica à proteção da sociedade”, finaliza a nota.



