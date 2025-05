Barragem da nascente do Lago Cabrinha, em Londrina, está comprometida após vazamento

A barragem da nascente do lago Cabrinha, na zona norte da cidade, teve vazamento confirmado pelo secretário de Obras, Otávio Gomes nesta quarta-feira (7), e pode ter se tornado inútil para conter a força da água do local. No início da semana uma equipe da prefeitura realizou uma visita à nascente, que fica entre a avenida Curitiba e a rua Martim Pescador, no sentido zona norte-centro, para avaliar a situação após uma nova reclamação enviada no último dia 2 de maio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Não é um vazamento de grandes proporções, é muito mais controlado do que o do Lago Igapó 2 (na zona sul), mas é um vazamento constante, e provavelmente sem conserto, pois a água já encontrou seu novo curso. Vamos tentar barrar de alguma forma. Podemos, de maneira bem arcaica, tentar conter lateralmente, mas isso será muito difícil de ser efetivo. Provavelmente nossa barragem está comprometida", admitiu Otávio Gomes.





"Estamos levantando os laudos técnicos para estabelecer isso. Uma vez que já há uma passagem subterrânea, a barragem perdeu sua função. Teremos que fazer uma revitalização completa ali. A boa notícia é que não vamos perder totalmente o controle, como ocorreu no caso do Lago Igapó 2. A parte negativa é que a obra deve ser de proporções maiores”, seguiu.

Publicidade





Segundo a prefeitura, o vazamento é uma reclamação que vem desde a gestão anterior, mas que parou de ser acompanhada em setembro de 2023.

Publicidade





“Começamos a levantar relatos, e ali já é um problema antigo. Levantamos tudo o que foi desenvolvido desde então e vimos que já existia esse vazamento em 2023. Porém, a causa mais provável do vazamento é uma manutenção de desassoreamento da nascente do Cabrinha, que começou em 2019 e foi finalizada em fevereiro de 2020. Houve uma segunda manutenção feita na nascente em 2022”, indicou o secretário.





“O que encontramos lá foi uma erosão abaixo da barragem. Hoje, a barragem não serve para nada”, repetiu.

Publicidade





OUTRO PONTO DO LAGO





Gomes revelou ter recebido uma reclamação sobre o vazamento em questão no começo de sua gestão, no início do ano, mas errou ao ter visitado o outro ponto do lago Cabrinha, próximo à rotatória da rodovia Carlos João Strass.





“Recebi um relato de que havia um vazamento no lago Cabrinha e, ao buscar informações, por desconhecimento mesmo, acabei indo ao local errado, próximo à rotatória da Carlos João Strass. Estivemos lá, vimos a barragem de gabiões, e também no Lago Norte, mas não era o local certo. Somente no dia 2 de maio, quando recebi imagens, percebi que aquela barragem não era a que tínhamos visitado. Então, montamos uma equipe para estar presente e entender o que realmente estava acontecendo”, apontou o secretário.





A Secretaria de Obras ainda não revelou qual é o plano de curto prazo para conter o problema. “A curto prazo, vamos tentar conter o vazamento, pois o que nos foi relatado é que ele está aumentando dia após dia. Não é um vazamento intenso, mas tende a se intensificar, já que a água nunca deixa de abrir passagem por onde escapa. A intenção é conter isso de alguma forma. Já começamos a tratar do assunto”, encerrou Otávio Gomes.