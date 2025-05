Ministro da Defesa confirma ILS no aeroporto de Londrina ainda em 2025

O ILS (sistema de pouso por instrumentos) do aeroporto de Londrina será instalado até dezembro de 2025. A definição ocorreu em uma reunião entre o prefeito Tiago Amaral (PSD), os deputados federais Filipe Barros (PL) e Luísa Canziani (PSD) e o ministro da Defesa, José Múcio, nesta quarta-feira (7).





Essa é uma demanda de Londrina que vem se arrastando nas últimas décadas. O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira), estimava que a homologação ocorreria apenas em 2027. Lideranças reagiram e se articularam para antecipar essa data.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nós estamos anunciando para a cidade de Londrina a instalação do ILS. Depois de muitos anos, de muito a cidade pleitear, depois de muitas reclamações e das pessoas ficarem até desacreditadas, estamos aqui para dizer que o ILS acontece ainda este ano. O ministro nos informou que já determinou que seja incluído no Orçamento para aquisição do equipamento ”, diz Tiago em um vídeo ao lado do ministro e dos deputados.





O ministro ressaltou que o equipamento era um desejo da cidade e que a Aeronáutica percebeu a necessidade de Londrina.

Publicidade





Barros disse que, logo que assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, acionou o Ministério da Defesa e a Aeronáutica tentar resolver o impasse do ILS.

Publicidade

"Hoje, as lideranças de Londrina demonstraram sua união e a cidade deu um passo importantíssimo para instalar o equipamento ainda em 2025", pontuou em nota à FOLHA.





Publicidade

“Estamos muito felizes que finalmente o aeroporto de Londrina terá o ILS, uma demanda muito antiga de toda a região. Participamos da reunião com o ministro da Defesa, José Mucio, que confirmou que até dezembro o nosso aeroporto terá o equipamento. É o resultado da união de esforços entre agentes políticos e sociedade civil, que trabalhou intensamente por esse resultado. Será um grande avanço, que vai atrair mais investimentos, movimentando toda a região”, afirmou Luísa Canziani.