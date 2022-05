Belinati anuncia mais três UPAs 24h em Londrina

O prefeito Marcelo Belinati (PP) anunciou na noite de segunda-feira (30) a construção de mais três UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento) em Londrina: uma na região norte, outra na sul e a terceira na leste.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Belinati postou um vídeo ao lado do governador Ratinho Jr. (PSD), com quem esteve reunido nesta segunda em Curitiba, em que informa que o governo liberou os recursos para as construções dessas novas unidades.

Continua depois da publicidade





No vídeo, divulgado pelo Núcleo de Comunicação da Prefeitura, Ratinho afirmou que as obras devem custar em torno de R$ 8 milhões.





Leia mais na Folha de Londrina.