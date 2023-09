Benção de carros e orientações em escolas serão feitas nesta quarta em Londrina e região

Nesta quarta-feira (20), a partir das 7h, uma força-tarefa comandada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá visitar escolas municipais em Londrina, Cambé e Ibiporã. O objetivo da ação, que reunirá agentes da Guarda Municipal (GM), polícias Militar (PM), Rodoviária Estadual (PRE) e Federal (PRF), é orientar pais e responsáveis sobre as formas corretas de transportar crianças em veículos automotores.







As forças de segurança – acompanhadas de funcionários das secretarias de Trânsito dos municípios vizinhos – farão abordagens simultâneas em frente às instituições de ensino, no horário de chegada dos alunos para as aulas. A ação integra a Semana Nacional de Trânsito e deve ser realizada em 30 instituições.

O gerente de comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, explicou que a atividade foi motivada pelos flagrantes de irregularidades observados no entorno de escolas londrinenses e da região metropolitana. “Vínhamos percebendo que, na correria do dia a dia, alguns pais estavam deixando de utilizar a cadeirinha ou o assento de elevação. Então, nosso propósito é lembrar que a segurança dos pequenos deve vir em primeiro lugar, bem antes da pressa”, frisou.







Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), transportar meninas e meninos em veículos e motocicletas, sem observância das normas de segurança estabelecidas, é infração de natureza gravíssima. A penalidade inclui multa de R$ 293,47, retenção do veículo e a perda de sete pontos na carteira de habilitação. Já se a criança for flagrada na garupa de motociclos sem ter idade mínima de 10 anos, sem que seus pés alcancem os pedais de apoio e sem ter condições de se agarrar ao piloto, então a punição envolve ainda a suspensão do direito de dirigir.



BENÇÃO DOS CARROS





Também na quarta-feira (20), das 7h30 às 18h, a CMTU fará a organização do tráfego para a tradicional benção dos carros, que ocorre anualmente no Santuário Eucarístico Mariano, localizado na Avenida Madre Leônia Milito, 575, na zona sul. Na oportunidade, agentes de trânsito farão a entrega de panfletos educativos e aproveitarão para divulgar o Dia Mundial Sem Carro, evento marcado para sábado (23), das 9h às 17h, na avenida Higienópolis.







PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Na quinta-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, serão promovidas orientações sobre as vagas exclusivas destinadas a essa parcela da população. O trabalho será realizado no estacionamento do Catuaí Shopping, das 12h às 19h, e buscará explicar por que as pessoas com deficiência (PCD) precisam ter livre acesso a locais especiais de parada.



O gerente Carlos Eduardo Ribeiro contou que, durante a intervenção, um carro será estacionado próximo à entrada principal do centro de compras. Em seguida, frequentadores serão convidados a adentrar o veículo e a sair dele utilizando muletas e cadeira de rodas. “Nossa intenção é que as pessoas percebam na pele parte dos desafios enfrentados por quem tem necessidades especiais de locomoção”, adiantou.







A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), Ghislaine Teixeira da Silveira, lamentou o fato de muita gente ainda ignorar as demandas da categoria. “Por uma falsa sensação de afrouxamento na fiscalização, tenho visto até motoristas de aplicativo em vagas para PCD. Essas pessoas acreditam que, se for só por cinco minutos, o uso não tem problema, mas essa ideia está equivocada. Através de ações de conscientização precisamos trabalhar o respeito. Nós temos o direito de ir e vir, e tais espaços são elementares para isso”, acrescentou.

Além de reforçar que o acesso a pontos de estacionamento especiais é uma prerrogativa da pessoa com deficiência, a ação – que contará com a participação de integrantes do CMDPD – vai procurar chamar atenção também para as marcas de canalização pintadas junto às vagas exclusivas.

Ribeiro contou que as demarcações, que servem para garantir certo espaçamento em relação aos veículos estacionados nos lugares adjacentes, não podem ser negligenciadas. “Essa folga entre um automóvel e outro, que pode estar localizada atrás ou ao lado da vaga para PCD, existe para que a saída do carro, em muletas ou cadeira de rodas, ocorra em segurança”, esclareceu o gerente.





Utilizar indevidamente as vagas exclusivas – reservadas tanto para indivíduos com idade acima de 60 anos como para pessoas com deficiência (PcD) – caracteriza infração de natureza gravíssima. A pena para a prática é a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 293,47.