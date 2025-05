Biblioteca da zona norte de Londrina exibe curtas-metragens nesta quinta-feira

Os curtas-metragens “Antes d’eu era nós” e “Dodói” serão exibidos gratuitamente nesta quinta-feira (29), às 10h, na Biblioteca do Centro Cultural Lupércio Luppi (avenida Saul Elkind, 790), na zona norte de Londrina.





A atividade é aberta ao público, mas as escolas que tiverem interesse em levar seus alunos para a exibição devem entrar em contato pelo telefone (43) 3329-0316 ou pelo e-mail [email protected] para realizar agendamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Antes d’eu era nós” é um curta musical que conta a história de um menino que, sozinho em seu quarto, cria uma canção sobre si em seu violão de brinquedo. A música toma outra proporção quando mais crianças se juntam para compartilhar suas histórias e vivências, passando do “eu” para o “nós”. O projeto foi patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo.





Já o curta “Dodói” apresenta, de forma divertida, a reação do corpo humano quando um menino machuca o joelho, e os habitantes do organismo entram em ação para salvar o dia em uma aventura microscópica. O filme foi desenvolvido com recursos da Lei Rouanet e conta com patrocínio da Sanepar, Casa di Conti, Registro de Imóveis do Brasil e Governo do Paraná.

Publicidade





A produtora responsável pela criação dos curtas foi a H2H Visual Media, sendo Dodói desenvolvido na parte de criação pela H2H e produzido pelas produtoras Kinopus e Oeste.





Segundo uma das roteiristas e diretora de arte dos curtas, Marília de Medeiros Deliberador, é essencial a exibição em espaços públicos para que as obras sejam vistas e utilizadas pela comunidade, além de valorizar a produção cultural da cidade. “Nada melhor do que ter as pessoas consumindo esse conteúdo, aproveitando dele o máximo possível e de maneira gratuita. A biblioteca é a cara de projetos como o nosso, porque é um espaço seguro e muito bacana para escolas visitarem, por exemplo. É muito importante incentivar a comunidade a frequentar as bibliotecas, e o cinema pode ser um grande aliado, trazendo uma atividade diferente”, destacou Marília.

Publicidade





Essa é a segunda vez que a biblioteca realiza sessões de cinema. A primeira foi em outubro, durante a Semana Nacional do Livro, com três sessões promovidas pela mesma equipe de produtores.





A gestora cultural da biblioteca do Centro Lupércio Luppi, Ana Cristina Mischiatti, reforça que a articulação com escolas e agentes culturais faz parte do plano de ação da biblioteca, que busca constantemente abrir espaço para novas propostas e manter o espaço ativo para a comunidade. “A Biblioteca vem fazendo esse contato com produtores culturais e artistas para trazer arte para cá. Afinal, a biblioteca é viva, tem um compromisso social e cultural de divulgar a arte e abrir espaço para esses projetos”, afirmou.





Além da exibição desta semana, a gestora adianta que o espaço mantém uma agenda cultural constante com exposições, oficinas, contações de histórias e outras atividades ao longo do ano, que serão divulgadas posteriormente.





Leia também: