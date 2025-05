Seis lugares em Londrina para garantir roupas e decorações para as festas juninas

Com o mês de junho batendo à porta, os amantes de festa junina já estão à procura de roupas, acessórios, guloseimas e decorações para curtir a festa com amigos e familiares. É de Londrina e região e quer deixar a sua festa junina ainda mais especial? O Portal Bonde preparou uma lista com seis estabelecimentos comerciais que vendem ou alugam esses produtos, confira!





MÔNICA FESTAS

A loja conta com diversos tipos de roupas e acessórios para festa junina, como vestidos, saias, jardineira junina (infantil e adulto), tiaras e presilhas com chapéu junino, camisas xadrez (infantil e adulto), chapéus de palha, gravatas, remendos para roupas de tecido e de papel adesivo.





Decorações

Painéis acartonados, letreiros de EVA, tecido TNT liso e estampado, placa divertida para tirar fotos, bonecos de palha de vários tamanhos, bandeirinhas de papel e plástico, balões decorativos de vários modelos e tamanhos, além de brincadeiras como pescaria, bola na boca de palhaço, bingo e estalinhos.





Doces

Doce de abóbora, paçoca caseira, paçoca de rolha, maria-mole, pé de moça, cocada, paçoca de rolha coberta com chocolate, suspiro, pingo de leite e outros.





O espaço vende seus produtos em loja física, site, fone, WhatsApp, Instagram e via delivery.

LEMAX LONDRINA





O lugar conta com roupas infantis, como saias, vestidos, salopetes e camisas xadrez, além dos chapéus de palha em diferentes tamanhos, para adultos e crianças, gravatas, laços e arquinhos.

Decorações





Bandeirinhas, balões, espantalhos e cestas.

Doces





Paçoca, pé de moleque, cocada, doce de leite, fondant, geleia, pé de moça, suspiro, Maria mole, doce de abóbora, choco mole, pão de mel, dentre outros tipos de doces.





O estabelecimento comercializa seus produtos por meio de loja física ou WhatsApp.





HP PLÁSTICOS E UTILIDADES





O local possui diversos tipos de acessórios, como saias, tiaras, presilhas, chapéus de palha e de couro.





Decorações





Chapéus, balões de papel, balões de tecido, TNT, pipas decorativas, espantalhos, enfeites para roupas, enfeites para barracas, patinhos decorados, copinhos e guardanapo decorado, bandeirinhas, painéis, palitos decorados, além de sacos para pipocas e sacolinhas.





Doces





Amendoim salgado, paçoca, coração de abóbora e pé de moça.





O estabelecimento vende via WhatsApp, Instagram, e-mail, site e loja física.





MULTIFESTAS LONDRINA





O espaço comercial tem diversos tipos de itens para festas juninas, como vestidos, saias, camisas, chapéus, arquinhos, gravatas, suspensórios, presilhas para cabelo, amarrados, lacinhos, bigodes, adesivos de retalho e outros.





Decoração





Painéis, balões, decorações de mesa, bandeirinhas, espantalhos, plaquinhas de identificação de barraca, forminhas, cachepot, topper de bolo, TNT para mesa e outros.





Doces





Doce de abóbora, paçoca, pé de moça, choco mole, suspiro, canudo de doce de leite e pé de moleque.





Os clientes da loja podem adquirir os produtos por meio de loja física ou WhastApp.





DINÂMICA





A loja conta com vestidos, saias, aventais, tiaras, chapéus, gravatas, bigodes, suspensórios, roupas de padre, camisas e outros acessórios.





Decorações





Espantalhos, bandeirinhas, fenos, balões, girassóis, painéis, prendas de todos os tamanhos e valores.





Doces





Maria-mole, paçoca, pé de moça, pé de moleque, doce de abóbora e doce de amendoim.





O estabelecimento comercial vende por meio do site, WhatsApp, Instagram e lojas físicas localizadas em Londrina e Cambé.





METAMORFESTAS FANTASIAS





O estabelecimento comercial possui roupas e acessórios, como camisa xadrez, calças, paletós, vestidos, saias, jardineiras, chapéus de palha com tema country e outros.





O local não trabalha com decorações e doces de festa junina. A loja trabalha apenas com locação de produtos, e os atendimentos ocorrem de forma presencial ou WhatsApp.





*Sob supervisão de Bruno Souza





