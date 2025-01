Biblioteca Infantil de Londrina oferece programação especial para as crianças durante as férias escolares

A Biblioteca Municipal promove, durante as férias escolares, o programa “Férias na Biblioteca Infantil”, que oferece diversas atividades lúdicas para as crianças, que vão desde oficinas de desenhos até confecção de minilivros e contação de histórias.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As atividades vão acontecer entre os dias 13 e 24 de janeiro na Biblioteca que fica localizada na praça 1º de Maio, 110, no Centro de Londrina.





De acordo com Leda Maria Araújo, diretora de Bibliotecas Públicas de Londrina, o programa “Férias na Biblioteca” é uma maneira da biblioteca exercer seu papel social e cultural na sociedade londrinense.

Publicidade





“O objetivo é inserirmos o livro no cotidiano das crianças, por meio de atividades lúdicas, interativas, de entretenimento. Estas atividades trabalham com o livro, com a leitura, com o brincar, e com a música, para que a criança se sinta pertencente à biblioteca”, pontua.





O programa é totalmente gratuito e acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã, a partir das 10h. As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser realizadas através do telefone (43) 3371-6603 ou pessoalmente na Biblioteca Infantil.

Publicidade





VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Publicidade





13/01 a 17/01 – Oficina de desenhos, ministrado pelo professor e artista Eloyr Pacheco;

Publicidade

20/01 – Vivência lúdica, mediação de leitura e oficina, ministrado pela pedagoga Vilma Rezende;

21/01 – Contação de Histórias dos livros “Tom Capitão e a sereia” e “Um pé de vento”, ministrado pela pedagoga e artesã Gilza Santos;

Publicidade

22/01 – Oficina de confecção de minilivros, ministrado pelo Tiago Fonseca;

23/01 – Cosmovisão Andina, uma vivência sonora, ministrado pelo Ricardo Dantas;

24/01 – Contos Orientais – narrativa, música e oficinas de origami sobre Orihime e Hikoboshi, ministrada pela Flávia Harue.