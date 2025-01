Biblioteca Municipal de Londrina fecha temporariamente para executar inventário de acervo

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza fechará por três semanas, a partir desta segunda-feira (6) até o dia 24 de janeiro, para realização do inventário de acervo. A medida acontece anualmente e é essencial para a boa gestão das coleções bibliográficas, obras raras e periódicas. O prédio da Biblioteca está localizada na avenida Rio de Janeiro, 413, no centro histórico.





Apesar do inventário ser feito em todas as bibliotecas públicas da cidade, o fechamento só acontecerá na unidade central devido ao grande número de livros.

O inventário é uma ação necessária para a verificação correta do acervo das bibliotecas, conferindo se todas as obras catalogadas estão de fato nas unidades, como mostra no sistema, e se tem alguma obra que precisa de restauração.





A partir deste inventário, é elaborado um relatório com dados, que será enviado à SMPOT (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia), o qual é disponibilizado no “Perfil de Londrina 2025”, no site da prefeitura .

“Essa ação é fundamental para termos um diagnóstico correto sobre o acervo das bibliotecas e saber se algum livro foi emprestado, mas não foi devolvido. Ela serve, também, para listarmos quais materiais são necessários comprar ao decorrer do ano”, explicou a diretora de Bibliotecas Públicas de Londrina, Leda Maria Araújo.





Durante essas três semanas, as oficinas e as contação de histórias estarão concentradas na Biblioteca Especializada Infantil, localizada na praça 1º de Maio, 110, que promove, entre os dias 13 e 24 de janeiro, o programa “Férias na Biblioteca”. Para mais informações podem ser obtidas no telefone (43) 3371-6500.





