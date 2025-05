Biblioteca Pública de Londrina sedia curso de desenho e histórias em quadrinhos

.Com objetivo de despertar o interesse pelas artes e apresentar novas possibilidades de expressão para o público infantil, a Biblioteca Pública Municipal receberá um curso de desenho e histórias em quadrinhos para crianças com idade entre 8 e 12 anos. O prédio fica localizado na avenida Rio de Janeiro, 413, Centro de Londrina.





A oficina será dividida em duas turmas, que terão aulas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Um dos grupos realizará suas atividades das 10h às 12h, enquanto o outro será atendido das 14h às 16h. O projeto será ministrado pelo historiador, pedagogo, editor e quadrinista Eloyr Pacheco.

Saiba como se inscrever





Para se inscrever, basta contatar o número de Whatsapp (43) 9 9965-2411. O valor das mensalidades do curso é de R$ 150,00. Cada turma terá um limite de 10 participantes, que receberão acompanhamento individual durante todo esse processo. As aulas se iniciam em 11 de março e tem previsão de duração até o final do ano.

Técnicas de desenho





Entre as atividades trabalhadas durante as oficinas estão técnicas de desenhos da figura humana, cenários, mobiliários e demais componentes para ajudar na estruturação de uma história em quadrinhos.

Segundo Pacheco, este curso é uma oportunidade para estimular a criatividade e o interesse pelo desenho e pelas histórias em quadrinhos. “Trabalhamos neste formato no ano passado e, em janeiro deste ano, oferecemos uma oficina de cinco dias na Biblioteca Infantil. É sempre gratificante trabalhar com as crianças, e o público que participa é sempre muito curioso, interessado e presente”, contou.





Trajetória

Editor e quadrinista premiado, com uma vasta experiência na área editorial e educacional, o londrinense Eloyr Pacheco também é historiador, pedagogo e possui pós-graduação em Arte e Educação. Trabalhou como editor no Brasil das majors Marvel, DC Comics/Vertigo, Dark Horse e Image. Publicou, entre outros, Senninha (Instituto Ayrton Senna), Zé do Caixão (José Mojica Marins) e Banda das Velhas Virgens – SR Sucesso. Também foi responsável pela publicação da Will Eisner’s Spirit Magazine, do mestre Will Eisner.





É criador do Escorpião de Prata, personagem já publicado na Argentina e exposto em Angoulême, na França. Seu trabalho também foi exposto no Memorial da América Latina, em São Paulo, no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira e na Exposição dos Super-Heróis Brasileiros, no Rio de Janeiro, entre outros locais.





Ganhou, em mais de uma ocasião, os prêmios HQMix, Ângelo Agostini e Jayme Cortez. Seu trabalho também foi reconhecido pela Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, sediada no Rio de Janeiro. Além disso, recebeu homenagem do Salão de Humor de Caratinga.





