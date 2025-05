Projeto cultural será lançado no Flores do Campo neste sábado em Londrina

Será lançado neste sábado (22), no Centro Comunitário da Ocupação Flores do Campo, na zona Norte de Londrina, o Projeto Ruar - EcoArtivismo, que tem como objetivo formar jovens para atuar como artistas e agentes socioculturais, promovendo eventos artístico-culturais gratuitos em espaços públicos.





De fevereiro a novembro de 2025, os participantes receberão bolsas de estudo com intuito principal de aprendizado nos processos de integração da arte de rua, culturas indígenas e afro-brasileiras, educação ambiental e organização comunitária. A iniciativa busca incentivar a reflexão sobre diversidade, inclusão e sustentabilidade, fortalecendo o vínculo entre cultura e ativismo.

Baseado no conceito de EcoArtivismo, o projeto une arte e ativismo ambiental, estimulando questionamentos sobre desigualdade social, consumo excessivo e a crise climática. Através da arte, os participantes são incentivados a repensar as relações de poder e as formas de interação entre os seres humanos e a natureza. O projeto propõe que tradições indígenas e afro-brasileiras possam inspirar novas formas de convivência sustentável, unindo conhecimento teórico e prático em uma abordagem transformadora. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

A iniciativa é desenvolvida pela Alma – Associação Intercultural de Projetos Sociais, em parceria com diversas instituições e coletivos culturais de Londrina. O projeto foi aprovado pelo Profice – Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná e conta com o apoio da Copel e Funarte. Leia mais: 23ª Edição Encontros Folha: como usar Inteligência artificial no campo é o grande X da questão Falta de resposta da prefeitura Greve dos CEIs filantrópicos pode ser retomada na segunda em Londrina Conscientização Escolas municipais da área rural de Londrina recebem palestras sobre bullying Evento gratuito Biblioteca da zona norte de Londrina exibe curtas-metragens nesta quinta-feira



Além da formação de jovens, o Ruar – EcoArtivismo promoverá a restauração de áreas públicas, como a Praça Ângelo Kretã e o fundo de vale da Vila Cultural Alma Brasil, onde serão realizadas edições do Festival Quizomba de Culturas Tradicionais, servindo como espaço de prática para os bolsistas.





Neste sábado, o lançamento oficial do projeto será das 14 e 18h, na ocupação urbana Flores do Campo. Na oportunidade também será entregue o Centro Cultural Comunitário Ocupação Flores do Campo, iniciativa dos próprios moradores do assentamento urbano.





(Com assessoria)