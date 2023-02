Bloco “Rua Eklétika” recebe inscrições para oficinas de Carnaval até sexta

Interessados em participar dos festejos do bloco carnavalesco “Rua Eklétika”, que fará parte da programação do Carnaval de Rua de Londrina, marcado para o dia 19 de fevereiro, podem se inscrever – gratuitamente – até sexta-feira (3) para as oficinas do coletivo.





Haverá atividades voltadas à maquiagem criativa, customização, audiovisual e percussão. Ao todo, serão realizados 12 encontros nas dependências da Usina Cultural (avenida Duque de Caxias, 4.159), entre os dias 4 e 18 de fevereiro.

Todas as atividades possuem classificação livre para todos os públicos (menores de 13 anos deverão ter o acompanhamento de um dos responsáveis).





Para se inscrever nas atividades do Bloco “Rua Eklétika”, que é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Secretaria de Cultura, é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição, disponível neste link.

Cerca de 90 vagas foram disponibilizadas para as oficinas, podendo ser ampliadas conforme o interesse e a procura dos participantes, sendo que cada pessoa pode participar de mais de uma oficina. Para outras informações, acesse o perfil de Instagram do Bloco “Rua Eklétika” pelo link @ruaekletika.





Segundo o produtor cultural e um dos organizadores do Bloco “Rua Eklétika”, Paulo Vitor Miranda, todas as oficinas terão um caráter formativo.

“Nós queremos trabalhar com os vários elementos que dialogam com o carnaval. Por exemplo, a oficina de customização propõe que as pessoas possam explorar técnicas com o upcycling, desconstruindo roupas que não utilizam mais e criando novas peças, ressignificando as peças, os tecidos e os acessórios de formas criativas e inusitadas”, disse.





“Na de maquiagem criativa, iremos propor novos olhares para as cores e materiais, fugindo de uma formalidade ou de um padrão. Para a oficina de percussão, nosso objetivo é proporcionar uma experiência com os instrumentos, com o ritmo e a composição musical, partindo de elementos da musicalidade do carnaval. Já a oficina de audiovisual vem para criar diferentes olhares sobre os processos de criação e construção do bloco, em que os participantes aprenderão técnicas e formas de explorar seus olhares através de registros audiovisuais”, completou Miranda.





O produtor ressaltou também que não é necessário ter conhecimento prévio para participar de nenhuma das oficinas promovidas pelo bloco.





“Para as oficinas de maquiagem criativa, audiovisual e customização é interessante que os participantes levem materiais que tenham em casa, como pincéis, objetos, roupas e outros objetos que podem ser desconstruídos. Para a oficina de audiovisual, nós pedimos para que os inscritos levem smartphones, celulares ou câmeras fotográficas, caso possuam, para participarem do processo criativo das oficinas e das saídas do bloco. Nosso objetivo maior é que todas as oficinas resultem na construção desse bloco, fazendo com que os participantes atuem em conjunto no processo de criação e construção do cortejo, para que saiamos nas ruas no dia 19 de fevereiro de forma coletiva”, finalizou.