Bolsonaro poderá participar da abertura da ExpoLondrina em abril

Em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pela 1ª turma do STF (Supremo Tribunal Federa), o ex-presidente é cotado para participar da abertura da 63ª ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina), no Parque de Exposição Ney Braga, no dia 4 de abril.





Conforme indicam fontes nos bastidores, ele deverá vir acompanhado do governador Ratinho Junior (PSD), o que pode ser visto como um aceno para o cenário eleitoral de 2026 - o governador é cotado para concorrer à Presidência.





A tendência é que o ex-presidente e o governador cumpram agenda em Curitiba pela manhã e venham para Londrina à tarde. Por enquanto, a SRP (Sociedade Rural do Paraná) não confirma a presença de Bolsonaro, pontuando que se trata de uma “conversa de bastidor”. Mas a oficialização é questão de tempo.

Quem também pode aparecer na ExpoLondrina é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), outro nome que busca apoio de Bolsonaro para representar o campo da direita na disputa do ano que vem - a visita, contudo, também não é confirmada pela SRP.





Em nota à FOLHA, o deputado federal Filipe Barros (PL), que participa das conversas com Bolsonaro, lembra que esta deverá ser a terceira visita do ex-presidente ao Paraná desde o fim do seu mandato e prevê uma "acolhida calorosa da população".

"Ele vem enfrentando um processo absolutamente maculado pela injustiça e, ainda assim, faz questão de ficar perto do povo e caminhar com seus aliados, já trabalhando pela vitória da direita nas eleições do ano que vem", afirma.





Durante sua participação em um podcast na última segunda (24), Bolsonaro adiantou que vai apoiar Barros na disputa pelo Senado Federal. "É uma honra", pontua o deputado.