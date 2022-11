Bombeiros aprovam passarela e luzes da árvore de Natal serão acesas nesta quinta

Após vistoriar a última exigência que foi a colocação de catracas para controle de fluxo de visitantes, o Corpo de Bombeiros autorizou, na tarde desta quarta-feira (16), o uso da passarela flutuante no Lago Igapó 2. Só depois dessa inspeção, a inauguração da iluminação de Natal de Londrina pela Prefeitura de Londrina pôde ser agendada para essa quinta-feira (17) com uma semana de atrasado da data prevista.





Passarela do Igapó ganha catracas e aguarda vistoria dos Bombeiros para inauguração de árvore

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Renê Augusto Bortolasse de Oliveira, a passarela está apta e segura para suportar o fluxo de pessoas. “As adequações solicitadas foram feitas na estrutura pela empresa. Finalizamos hoje a última vistoria para constatar e fazer a liberação para a Prefeitura”, afirmou.





Entre as adequações listadas pelos Bombeiros, estava o reforço da instalação de guarda-corpo, para que a passarela ficasse mais segura, como determinam as normas da corporação. Também foi feita a instalação de placas de sinalização, além de boias e extintores de incêndio.



Com a liberação, a Prefeitura definiu, com o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), os detalhes para a realização da cerimônia de abertura oficial do Natal 2022. Contando com acendimento das luzes da Árvore de Natal e inauguração da passarela flutuante, no Lago Igapó 2, a atividade será nesta quinta-feira , às 19h, e terá a presença do prefeito Marcelo Belinati e de autoridades convidadas.





Todas as decorações implantadas pela Prefeitura, em todas as regiões da cidade, vão ser ligadas no mesmo momento em que for ligada a árvore do Lago II. Também terá início o passeio motorizado – com ônibus e trens natalinos – tanto pelo Lago Igapó quanto na avenida Saul Elkind.

