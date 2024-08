Brasileirão: Londrina EC vai para a última rodada da Série C pressionado

Após flertar com a passagem para a segunda fase da Série C do Brasileiro de maneira antecipada, o Londrina começa a semana em que vai disputar a última rodada do turno único pressionando e com a luz de alerta ligada.





A derrota por 3 a 0 para o Remo no último sábado (17), em Belém (PA) , deixou o time estacionado nos 26 pontos e dentro da zona de classificação, mas com vários adversários com chances reais de tirar do Tubarão a continuidade no campeonato.

Disputam as duas últimas vagas LEC, Remo, Náutico, Figueirense e Tombense. O Tubarão ainda precisa apenas de si para avançar, com uma vitória. No entanto, terá uma “pedreira pela frente”.





No sábado (24) vai enfrentar justamente o Náutico, às 17h, no estádio do Café, na “partida da vida”. Se acabar tudo igual no placar existe a possibilidade de os dois clubes ficarem pelo caminho.

O alvirrubro vem de um triunfo por 4 a 1 em cima do Ferroviário, sendo o segundo consecutivo. Já o Londrina vive um momento oposto numa hora decisiva. São quatro jogos sem vencer, sendo três empates e um revés, todos sem marcar um único gol. No resultado adverso do fim de semana chamou a atenção a apatia e desorganização da equipe dentro de campo, que se tornou presa fácil para o Remo.





“É complicado. Muitos erros de passe, situações que não costumamos perder. Não sabemos o quanto interferiu o que aconteceu, não quereremos dar desculpa, mas ficou 'estranho'. O segundo tempo foi melhor, apesar de tomar dois gols. Os atletas estavam desgastados”, avaliou o técnico Claudinei Oliveira em entrevista coletiva transmitida pela rádio Paiquerê 91,7.

O treinador se referiu à dificuldade logística do LEC, que deveria ter embarcado para o Norte do País na quinta-feira (15) à tarde, porém, com problemas no voo isso só ocorreu na sexta (16), o que levou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a postergar – a pedido do Londrina – o duelo contra o Remo das 17h para 21h.





“Não penso que tem que ter desculpa agora. Entramos, jogamos 11 contra 11, mas não fomos merecedores da vitória. Agora temos que seguir em frente”, desabafou o goleiro Gabriel Félix.





