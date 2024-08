Londrina EC é goleado pelo Remo em Belém e vaga para a próxima fase está ameaçada

O Londrina não fez por merecer e levou a pior no considerado "jogo do ano" até aqui. Dependendo apenas de si para garantir a vaga com antecedência na próxima fase da Série C do Brasileiro, o LEC foi goleado pelo Remo por 3 a 0 na noite deste sábado (17), jogando no estádio Mangueirão, no Norte do País.





Pior que o resultado adverso foi a apatia apresentada pelo Tubarão ao longo do duelo, tendo a defesa vazada depois de quatro jogos. A equipe segue estacionada na sétima colocação, com 26 pontos, mas agora vê os demais times se aproximarem no caminho para a última rodada.

Remo e Náutico têm 25 pontos e o Londrina vai decidir se continua na competição no próximo sábado (24), justamente contra o Timbu, no estádio do Café, às 17h. Figueirense pode tomar a posição se ganhar do São José neste domingo (18).





MARCAÇÃO DEFICITÁRIA

Para quem precisava mostrar um bom cartão de visita, o LEC fez um primeiro tempo abaixo do esperado no rendimento técnico e na postura tática. Cedendo espaço para o adversário, principalmente no meio-campo, o Tubarão teve dificuldades na marcação.





Com 30 minutos de bola rolando foram apenas três finalizações do Londrina e nove do Remo, que mesmo tendo oportunidades não soube aproveitar.

O time de Belém chegou a balançar a rede alviceleste aos 30 minutos após Pedro Vitor chutar e Gabriel Félix rebater, sobrando para Janderson. No entanto, o assistente de arbitragem sinalizou impedimento e o gol acabou anulado.





Mas aos 48 minutos o Londrina não teve a mesma sorte. Rafael Castilho cruzou para Ytalo, que de cabeça abriu o placar, para festa da torcida.





