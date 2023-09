Café Pé Vermelho, do Programa de Economia Solidária, abre as portas no prédio da Prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina passa a contar com um novo espaço do Programa Municipal de Economia Solidária, o Café Pé Vermelho, viabilizado pelo Projeto de Inclusão Produtiva da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). A solenidade de lançamento do local foi realizada na manhã desta segunda-feira (11), no próprio café, localizado na área externa do piso térreo, cujo funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 18h.





O local comercializa produtos artesanais, sem conservante e corante. Entre os itens estão salgados, bolos, pães, doces, bolachas, sucos naturais, frutas, compotas e café, além de opções de pratos para o almoço feito na hora. Durante a primeira semana de atendimento, haverá combos promocionais e tanto os servidores, que somam 650 na sede administrativa, quanto o público externo podem conferir as opções. A lanchonete conta com geladeira, freezer, área de manipulação de alimentos, forno elétrico, geladeiras expositoras, mesas, cadeiras, móveis, entre outros itens.



Publicidade

Publicidade





O espaço Café Pé Vermelho foi cedido para a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando o desenvolvimento de ações de geração de trabalho e renda, dentro da vertente de inclusão produtiva na perspectiva da Economia Solidária. Oito pessoas integram o empreendimento gestor da lanchonete, do Grupo Pé Vermelho, entre trabalhadoras e trabalhadores que já atuam no segmento alimentício deste programa. Eles farão a produção e comercialização dos itens, contando com suporte e assessoria da Gerencia de Inclusão Produtiva e equipe da Cáritas Londrina, conveniada com a SMAS para atuar na gestão da Economia Solidária.





Publicidade

A estrutura do Café Pé Vermelho foi viabilizada pela parceria entre a Prefeitura e a Cáritas Londrina, com recursos públicos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculados ao projeto de Inclusão Produtiva. O projeto prevê fomento para que grupos iniciem e/ou deem continuidade na atividade econômica.







O prefeito em exercício, João Mendonça, parabenizou todas as lideranças envolvidas no projeto. “O Programa de Economia Solidária é fantástico, porque ele foca na valorização do ser humano. É uma forma de produção inclusiva, solidária, que ajuda muitas famílias. Para a Prefeitura de Londrina, contar com espaço da Economia Solidária é fantástico, pois os servidores terão acessos aos maravilhosos produtos ofertados, assim como o público externo que estiver no prédio”, ressaltou.

Publicidade





A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, enfatizou que se trata de um espaço muito especial. “Temos a segunda maior Prefeitura do Paraná e esta é a primeira vez que a Economia Solidária assume um espaço como este, por isso é um grande avanço. Os produtos colocados aqui têm muita qualidade e o público terá diversas opções de produtos. Tudo isso também demostra a potência que a Assistência Social tem”, afirmou.







Para Juliana Vitorino, do Grupo Pé Vermelho, empreendimento gestor do espaço, o Café demonstra, para as famílias que atuam no local, que elas têm potencial para empreender e produzir produtos de alta qualidade. “São várias famílias representadas em um só negócio, são muitas coisas preparadas no coletivo, sempre buscando um padrão de excelência e qualidade”, disse.