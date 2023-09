Paciente atendida em dez minutos morre em banheiro de UPA de Londrina

Uma mulher de 60 anos morreu dentro do banheiro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, em Londrina, entre o fim da noite deste domingo (10) e a madrugada de segunda-feira (11). Ela desapareceu após ser medicada e encaminhada para observação, até ser encontrada sem vida.





Segundo o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, a paciente chegou à unidade por volta das 22h, com um ataque de bronquite e teve a situação classificada como urgente devido à baixa saturação de oxigênio. “Cerca de dez minutos após a sua chegada na unidade, já tinha passado pelo médico, que a atendeu, avaliou, fez a prescrição de dois medicamentos e encaminhou para observação. E, nesse trajeto entre a saída do consultório, o primeiro medicamento e a observação, ela parou para ir ao banheiro e teve um mal súbito. Depois, foi encontrado sem vida pelas nossas equipes”, diz Machado.

Publicidade