Caixas de Correios temáticas despertam a curiosidade de quem passa pelo Bosque de Londrina

Duas caixas temática de correios instaladas na Avenida Rio de Janeiro, na entrada do Bosque Central e em frente à sede clássica dos Correios de Londrina, chamam a atenção de quem passa pelo local. Junto com os dispositivos, uma placa informa que a vermelha se trata de uma peça original da década de 1990, com a cifra real da Rainha Elizabeth II, em homenagem do governo britânico pelos 90 anos de Londrina.





Entretanto, a placa que contém as informações sobre os laços de amizade entre o Reino Unido e a cidade de Londrina não informa sobre a segunda unidade, com pintura verde a amarelo - apenas diz que os equipamentos têm uma parceria com os Correios Paraná.

