'Caso Panetone' reacende debate sobre contagem de calorias e terrorismo nutricional nas redes

Uma fatia de panetone equivale a oito colheres de Nutella? Um vídeo publicado por um médico gerou polêmica entre nutricionistas nas redes sociais nesta semana; especialistas comentam sobre o assunto

Um vídeo publicado no Instagram por um médico na última semana comparando quantidades de calorias e alimentos que poderiam substituir uma fatia de panetone está chamando atenção de nutricionistas nas redes sociais. Depois da repercussão negativa, o vídeo foi excluído do perfil.

Na publicação, o perfil afirmava que uma fatia de panetone de 250 gramas possui 800 calorias e, a partir disso, passava a mostrar quantos outros alimentos com a mesma quantidade poderiam ser consumidos, dando como exemplos oito colheres de nutella e 20 mini esfirras.





O que chamou a atenção dos nutricionistas e usuários foi a grande quantidade dos alimentos na comparação e o teor do vídeo, que parece incentivar as pessoas a terem cuidado na hora de consumir o alimento, que é típico na época de festas de final de ano.





A nutricionista Barbara Scoponi expõe que a publicação possui informações erradas. "Pensando em gramas, a proporção está correta, entretanto, 250 gramas é mais da metade de um panetone, que contém 400 gramas, e não somente uma fatia como é mostrado no vídeo. Sendo assim, uma fatia teria em média 240 kcal."





Para além das informações técnicas erradas, a nutricionista alerta para o costume de contar calorias nas refeições, o que pode acabar causando um terror nutricional nas pessoas, atrapalhar o processo de emagrecimento e até mesmo gerando transtornos alimentares.





"A nutrição também deve considerar os momentos sociais, levando em conta os momentos com a família e as memórias criadas. O maior problema com os alimentos industrializados, que possuem mais calorias, é a frequência e a quantidade em que são consumidos, e não as calorias em si", afirma.





Sobre esse estilo de vídeos que estão sendo publicados nas redes, Barbara diz que as publicações podem ser nocivas por deixar as pessoas "cada vez mais confusas e atrapalhar a propagação de informações verdadeiras e que seriam mais relevantes", além disso, chama a prática de terrorismo alimentar.





"O terrorismo alimentar pode ser um gatilho para gerar culpa e ansiedade ao consumir alguns alimentos que são intitulados como 'bons' ou 'ruins', fazendo com que a alimentação não seja prazerosa. Essas reações podem gerar restrições alimentares, não sendo uma alimentação sustentável e, consequentemente, podem causar uma compulsão alimentar ou até mesmo outros transtornos alimentares", explica.





Barbara não foi a única nutricionista a rebater a publicação. Outros profissionais usaram as redes para desmentir as informações passadas e protestar contra a divulgação de vídeos nesse teor.