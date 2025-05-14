Câmara de Londrina aprova LDO de 2026 em 1° turno

Os vereadores de Londrina aprovaram nesta terça-feira (13) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026, que é o primeiro passo para a construção do orçamento do ano que vem. O PL (Projeto de Lei) n° 70/2025, assinado pelo Executivo, passou em primeiro turno e, antes de voltar para o plenário, terá um prazo para receber emendas e passará por audiência pública na CML (Câmara Municipal de Londrina) no dia 9 de junho.





O texto estabelece uma receita de R$ 3,6 bilhões para Londrina, um crescimento da ordem de 5% em comparação com 2025, que tem uma previsão de quase R$ 3,5 bilhões. Os números evidenciam a falta de fôlego da administração municipal, que vem tentando lidar com um rombo nos cofres públicos que chega a R$ 300 milhões.

A vereadora Flávia Cabral (PP), líder do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML, ressaltou que, com a aprovação em primeiro turno, a discussão do texto tem, de fato, início. Ela também frisou que a Câmara precisa se debruçar sobre o projeto de lei, pois é a base “do que queremos como orçamento”.





"Esse é um momento importante para a Câmara chamar o protagonismo, chamar suas bases, ver os direcionamentos adequados e ouvir a população”, disse a parlamentar.

A líder afirmou que ainda não conversou com o Executivo sobre a apresentação de emendas, mas lembrou que essa é uma prerrogativa do Legislativo. “Mas o Executivo tem uma visão macro e ele pode pedir uma articulação para que determinada emenda seja aprovada e outra não. O debate é sempre importante.”



