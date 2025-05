Câmara de Londrina aprova o 'Dia Municipal de Conscientização sobre a Doença Celíaca'

A Câmara Municipal de Londrina aprovou o Projeto de Lei nº 101/2025, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doença Celíaca, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio. A proposta, de autoria do vereador Matheus Thum (PP), foi sancionada pelo prefeito e passa a integrar o Calendário de Comemorações Oficiais do Município.





A nova data comemorativa também fará parte das ações do Maio Verde, movimento voltado à conscientização sobre doenças autoimunes e à promoção da alimentação saudável como fator essencial para a qualidade de vida. Segundo o texto da lei, o Executivo poderá promover campanhas educativas, eventos e palestras com o objetivo de informar a população sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da doença celíaca.

A doença celíaca é uma condição autoimune causada pela intolerância permanente ao glúten – proteína presente no trigo, cevada e centeio. A ingestão do glúten por pessoas celíacas provoca inflamação no intestino delgado e pode levar a diversas complicações, como anemia, osteoporose e infertilidade, caso não seja diagnosticada e tratada adequadamente.





Com a nova lei, Londrina se junta a outras cidades brasileiras que têm buscado dar visibilidade à causa celíaca, reconhecendo a importância do acolhimento e da disseminação de informações confiáveis à sociedade. A inclusão no Maio Verde reforça a importância de políticas públicas voltadas à saúde preventiva e à promoção da saúde alimentar.





A redação final do projeto foi publicada oficialmente no portal da Câmara Municipal, com registro de protocolo feito pela servidora Angela Maria Pelizer Arruda. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições contrárias.





