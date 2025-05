Reunião ‘apara arestas’ do ILS no Aeroporto de Londrina

Uma reunião nesta sexta-feira (23) entre o GT (Grupo de Trabalho) do Aeroporto de Londrina, a Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura do Norte do Paraná e o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão vinculado à Aeronáutica, alinhou os detalhes para a instalação do ILS (sistema de pouso por instrumentos). A operação deve começar no dia 10 de dezembro, aniversário da cidade.





Conforme apurou a FOLHA, o contrato com uma empresa francesa que fornecerá o equipamento deve ser assinado nos próximos dias, com entrega prevista para o segundo semestre. A CCR, concessionária responsável pelo Aeroporto, vai participar ativamente do processo.





Em nota divulgada em março, o Decea estimou que o custo para compra e instalação do ILS é de, aproximadamente, R$ 20 milhões.

Um dos pontos abordados no encontro foram as adequações estruturais que deverão ser feitas pela CCR até setembro para receber o sistema de pouso por instrumentos. Essas questões serão alinhadas em uma reunião marcada para junho, quando a equipe do Decea virá a Londrina.





“O processo de contratação já está encaminhado. O grande desafio é o curto espaço de tempo, mas a empresa se comprometeu a entregar no segundo semestre para realmente conseguir fazer a instalação e operacionalizar até 10 de dezembro”, explica Nicolás Mejía, coordenador do GT do Aeroporto.