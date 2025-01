Câmara Municipal de Londrina suspende atendimento presencial até reinauguração

A CML (Câmara Municipal de Londrina) suspendeu seus atendimentos presenciais nesta semana. Isso porque foi iniciada a mudança de sede para o Centro Cívico, em local que foi reformado e que vai voltar a receber os vereadores a partir do dia 4 de fevereiro. Com isso, todos os atendimentos físicos estão impossibilitados até o dia 3 de fevereiro, dia anterior ao início dos atendimentos na sede.





Durante o período, os serviços da Câmara, como Protocolo Eletrônico, Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) e consulta de projetos, estarão disponíveis somente pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo aplicativo da Câmara Municipal de Londrina, o CaMiLa.

A reforma da Câmara custou R$ 15,6 milhões e a mudança do mobiliário da sede provisória, na rua Marselha, 183, Jardim Piza, até a rua Parigot de Souza, no Centro Cívico, foi licitada no valor de R$ 46 mil.

O vereador Emanoel Gomes (Republicanos), presidente da Casa, explicou como será feita a mudança e destacou a melhora no atendimento ao cidadão na sede reformada.

“Será muito positivo para a Casa, vamos iniciar uma implementação de novas tecnologias para atender a população com mais eficiência, que é o objetivo de toda essa reforma, o conforto do munícipe dentro da Casa. Também para os servidores efetivos, aos comissionados, teremos um novo sistema de áudio e vídeo da Câmara de Vereadores que será o mais moderno do Brasil com essas implementações feitas. É um momento de mudança, de volta, os valores estão dentro do esperado”, garantiu o presidente da Câmara de Vereadores.





Emanoel participou, nesta segunda-feira (27), da abertura da Semana Legislativa, que está sendo realizada ainda na sede provisória da Câmara, e visa capacitar os novos servidores comissionados e também os oito novos vereadores eleitos. O evento será realizado durante toda a semana no período da tarde.

“Estamos capacitando esses servidores que estão chegando com os vereadores eleitos, assim como aqueles que querem fazer uma reciclagem. São inúmeros servidores novos que estão junto aos vereadores. O intuito é que estejam capacitados e que conheçam o regimento interno, como fazer o requerimento, a quem recorrer se tiver um problema. Como estamos dentro de uma mudança, decidimos pelo atendimento remoto (durante a semana) para nos adequarmos na sede reformada, que está recebendo os últimos ajustes, fazendo instalações, bancada, coisas estão acontecendo. É uma semana de acolhimento aos novos servidores e aos novos vereadores”, destacou o vereador.





Pautas para 2025

A Câmara deve ter como principal pauta do primeiro semestre o Código Ambiental, que foi a única parte do Plano Diretor da cidade que seguiu para análise em 2025. Segundo Emanoel Gomes, a resolução disso é fundamental para os primeiros meses de trabalho.

“É o único que ficou para trás e sabemos que temos que pegar esses seis meses e resolver, é muito importante. Temos também o projeto de readequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o salário dos secretários. É importante fazer essa mudança na LOA (Lei Orçamentária Anual). Assim como esperamos receber projetos do Executivo para a Casa e vamos dar atenção a isso”, afirmou o parlamentar.





Questionado sobre a possibilidade do aumento no número de vereadores em 2025, Emanoel destacou que esse tipo de pauta precisa de uma atenção especial. Em 2023, o presidente da Casa chegou a indicar a possibilidade, mas a proposta não foi oficializada e não caminhou no ano passado.





“Não é o momento. Temos outras pautas importantes que estão sendo tocadas na cidade. No ano passado, não fizemos e todos acompanharam. Deixei claro sempre que um projeto dessa envergadura, se acontecer, todos vão ser convocados para falarmos a respeito. Qualquer projeto que tenha essa complexidade e essa animosidade será nosso compromisso (convocar a todos para comunicar)”, concluiu o vereador.