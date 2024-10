Caminhão derruba garrafas perto das obras do viaduto da PUC em Londrina

Um caminhão que transportava garrafas de bebidas derrubou parte da carga sobre a pista da BR-369 em Londrina, no trecho em obras do viaduto da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, às 10h42, que o fluxo de veículos estava desviado para um trecho de terra no canteiro de obras. Havia lentidão, mas não houve bloqueio. Uma viatura está no local sinalizando a ocorrência.

A carga de garrafas de cerveja vazias estava em deslocamento de Cambé (região metropolitana de Londrina) para Sobral/CE.







A matéria está em atualização.