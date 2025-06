Caminho dos Anjos: projeto de Londrina completa 10 anos com foco na 'fé primitiva'

O trajeto tem 106 quilômetros e nasceu em 2015 a partir da experiência pessoal do fundador, que havia voltado de Portugal no ano anterior, onde também fazia peregrinações. “Um dia peguei minha mochila e saí a pé para o santuário sozinho. No ano seguinte, já fui com um grupo. E as pessoas começaram a querer peregrinar”, lembra.

Em entrevista ao Portal Bonde, nesta quinta-feira (26), o presidente e fundador da Associação Caminho dos Anjos, Walfrido Soares Barbosa, de 52 anos, compartilhou detalhes sobre a história, os valores e o futuro da iniciativa, que segue firme com base no voluntariado e na espiritualidade católica.

O “Caminho dos Anjos” completa em 2025 uma década de existência em Londrina com uma proposta que vai além da religiosidade. Inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e no Caminho da Fé, que leva peregrinos até Aparecida (SP), o trajeto foi idealizado com o propósito de despertar espiritualidade, incentivar o turismo e resgatar práticas da fé cristã primitiva.

Caminho com fé e segurança

A infraestrutura do projeto também inclui enfermeiras, massagistas e apoio a quem toma medicação, além de celebrações religiosas em todas as igrejas pelo caminho.

Inicialmente, os peregrinos caminhavam por trechos da BR-369, o que preocupava Walfrido. “Uma das coisas que meu coração pedia era tirar os peregrinos do asfalto. É uma questão de segurança, e as pessoas não conseguiam refletir”, explica. Aos poucos, o caminho foi sendo desviado para estradas rurais, o que proporcionou mais segurança e um ambiente propício à oração e introspecção.

A Associação Caminho dos Anjos funciona de forma totalmente voluntária. “Somos uma associação católica. Ninguém recebe nada. A nossa preocupação é caminhar no tempo de Deus, não no nosso”, afirma Walfrido. O grupo confecciona placas com frases de fé, que são espalhadas ao longo do caminho. “Tudo com recursos próprios. Por isso criamos a Associação, com CNPJ, para termos transparência e recebermos ajuda.”

O projeto busca também estimular o turismo e a economia local: “Queremos levar trabalho e sustento para as famílias, por isso temos o site. A pessoa entra, vê todas as informações, tudo que tem para fazer, as pousadas para dormir e já faz o cadastro. Estamos construindo esse processo.”





Peregrinos podem se hospedar em hotéis, casas de moradores ou até em colchonetes em ginásios. “É radical, porque estamos ensinando o que é ser peregrino”, salienta.

